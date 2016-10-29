Кербер обыграла Радванску и пробилась в финал Итогового чемпионата WTA

Первая ракетка мира Анжелик Кербер вышла в финал Итогового чемпионата WTA.

В полуфинальном матче 28-летняя немецкая теннисистка нанесла поражение прошлогодней чемпионке Итогового турнира Агнешке Радванской из Польши.

Матч продолжался всего 1 час и 16 минут. На протяжении всей встречи Кербер демонстрировала более острую и надежную игру на задней линии. Общее соотношение выигранных мячей - 65-44 в пользу лидера мирового рейтинга.

Счет личных встреч Кербер и Радванской сегодня стал равным: 6-6.



Напомним, Анжелик в Сингапуре выиграла все три матча на групповом этапе. В воскресенье она сразится за титул с представительницей Словакии Доминикой Цибулковой, которая ранее в трех партиях сломила сопротивление Светланы Кузнецовой.

Сингапур

Итоговый турнир WTA

Закрытые корты

Покрытие: хард

Призовой фонд: 7 000 000 долларов

Полуфинал