Кербер обыграла Радванску и пробилась в финал Итогового чемпионата WTA

Первая ракетка мира Анжелик Кербер вышла в финал Итогового чемпионата WTA.

В полуфинальном матче 28-летняя немецкая теннисистка нанесла поражение прошлогодней чемпионке Итогового турнира Агнешке Радванской из Польши.

Матч продолжался всего 1 час и 16 минут. На протяжении всей встречи Кербер демонстрировала более острую и надежную игру на задней линии. Общее соотношение выигранных мячей - 65-44 в пользу лидера мирового рейтинга.

.@angeliquekerber rolls into the #WTAFinals final with a 6-2, 6-1 over Radwanska. #WTAFinals pic.twitter.com/4wnhoCJC3h