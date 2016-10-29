Кербер обыграла Радванску и пробилась в финал Итогового чемпионата WTA
Первая ракетка мира Анжелик Кербер вышла в финал Итогового чемпионата WTA.
В полуфинальном матче 28-летняя немецкая теннисистка нанесла поражение прошлогодней чемпионке Итогового турнира Агнешке Радванской из Польши.
Матч продолжался всего 1 час и 16 минут. На протяжении всей встречи Кербер демонстрировала более острую и надежную игру на задней линии. Общее соотношение выигранных мячей - 65-44 в пользу лидера мирового рейтинга.
.@angeliquekerber rolls into the #WTAFinals final with a 6-2, 6-1 over Radwanska. #WTAFinals pic.twitter.com/4wnhoCJC3h— WTA (@WTA) 29 октября 2016 г.
Счет личных встреч Кербер и Радванской сегодня стал равным: 6-6.
Напомним, Анжелик в Сингапуре выиграла все три матча на групповом этапе. В воскресенье она сразится за титул с представительницей Словакии Доминикой Цибулковой, которая ранее в трех партиях сломила сопротивление Светланы Кузнецовой.
Сингапур
Итоговый турнир WTA
Закрытые корты
Покрытие: хард
Призовой фонд: 7 000 000 долларов
Полуфинал
Матч
Кербер А. (Германия) - Радванска А. (Польша) - 6:2, 6:1
Место и дата
29 октября 14:30, , Онлайн-трансляция