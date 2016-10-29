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Гонщик «Тинькофф» Саган выиграл заключительную гонку сезона

Источник:  «Тинькофф»Комментарии
Гонщик «Тинькофф» Саган выиграл заключительную гонку сезона
Источник: «Тинькофф»

Лидер «Тинькофф» Петер Саган выиграл гонку Saitama Criterium в Японии, которая стала последней для российской велосипедной команды в сезоне-2016.

Гонка в Японии носила выставочный характер и стала своеобразным продолжением «Тур де Франс». В частности спортсмены выходили на трассу в наградных майках, заработанных во время французской многодневки. Саган выступал в зеленой майке лучшего спринтера «Тур де Франс», а его партнер по «Тинькофф» Рафал Майка – в гороховой майке горного короля.

За четыре круга до финиша Сагану удалось уехать в отрыв вместе с тремя соперниками и затем выиграть у них финишный спринт. Вторым на финише был японец Сё Хатсуяма из Bridgestone Anchor, третьим – британец Крис Фрум из Sky, выступавший в жёлтой майке победителя «Тур де Франс».

– Гонка была очень быстрой, – признался Саган после финиша. – За четыре круга до финиша мы догнали отрыв. Хорошо, что потом темп немного успокоился, иначе закрывать в одиночку все атаки мне было бы сложно. Затем мы уехали вчетвером и слаженно работали до самого финиша, где я оказался быстрейшим.

Эта гонка стала последней для команды «Тинькофф» в сезоне-2016. За год гонщики команды одержали 34 победы, а Петер Саган стал чемпионом мира и Европы, лучшим спринтером «Тур де Франс» и сильнейшим гонщиком «Мирового тура» согласно рейтингу Международного союза велосипедистов (UCI).

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