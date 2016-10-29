Дмитрий Сенников: «Спартак» не станет чемпионом, а ЦСКА может спокойно выиграть чемпионат

Бывший защитник ЦСКА Дмитрий Сенников в преддверии матча команды против «Спартака» в чемпионате России оценил шансы соперников на чемпионский титул. Он считает, что красно-белые не станут чемпионами, а московские армейцы вполне могут сделать это.

«Станет ли «Спартак» чемпионом? Нет. «Спартак», конечно, будет бороться за медали, но ближе всего к чемпионству, я считаю, «Зенит» и ЦСКА, исходя из их стабильности. Вообще, концовку в премьер-лиге мы увидим интересную: к лидерам ещё должны подтянуться «Краснодар» и «Ростов», а «Локо» поборется за место в Лиге Европы.



Нужны ли перемены в ЦСКА? Ничего в ЦСКА не надо менять. Команда идет в лидерах, у «армейцев» всё стабильно и нормально, они в этом году опять могут спокойно выиграть чемпионство. По крайней мере, в тройке по итогам сезона точно окажутся», - цитирует Сенникова euro-football.ru.

Матч 12-го тура чемпионата России «Спартак» - ЦСКА состоится сегодня и начнется в 18:00 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.





