Дубли Санчеса и Жиру в ворота «Сандерленда вывели «Арсенал» на первое место в АПЛ

«Сандерленд» дома крупно уступил «Арсеналу» (1:4) в 10-м туре чемпионата Англии.

Счет на 19-й минуте открыл нападающий гостей Алексис Санчес.

На 65-й минуте Джермейн Дефо с пенальти восстановил равенство, но вскоре Оливье Жиру вновь вывел «канониров» вперед. Он же на 76-й минуте отправил еще один мяч в ворота «черных котов».

Точку в матче поставил Санчес.

«Арсенал» набрал 23 очка и на данный момент единолично возглавляет таблицу АПЛ. Догнать его могут «Манчестер Сити», который сегодня сыграет на выезде с «Вест Бромвичем», и «Ливерпуль», который в гостях встретится с «Кристал Пэлас».