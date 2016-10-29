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Дубли Санчеса и Жиру в ворота «Сандерленда вывели «Арсенал» на первое место в АПЛ

Источник:  Sovsport.ruКомментарии

«Сандерленд» дома крупно уступил «Арсеналу» (1:4) в 10-м туре чемпионата Англии.

Счет на 19-й минуте открыл нападающий гостей Алексис Санчес.

На 65-й минуте Джермейн Дефо с пенальти восстановил равенство, но вскоре Оливье Жиру вновь вывел «канониров» вперед. Он же на 76-й минуте отправил еще один мяч в ворота «черных котов».

Точку в матче поставил Санчес.

«Арсенал» набрал 23 очка и на данный момент единолично возглавляет таблицу АПЛ. Догнать его могут «Манчестер Сити», который сегодня сыграет на выезде с «Вест Бромвичем», и «Ливерпуль», который в гостях встретится с «Кристал Пэлас». 

Матч

Сандерленд - Арсенал - 1:4 (0:1)

Голы

Санчес 19 (0:1). Дефо 65 (1:1 - пен.). Жиру 71 (1:2). Жиру 76 (1:3). Санчес 78 (1:4).

Состав

Сандерленд: Пикфорд, О'Ши (Джилободжи, 42), ван Анхолт, Джонс, Коне, Хазри, Пиенаар (Янузай, 70), Ндонг, Родуэлл, Уотмор (Гуч, 84), Дефо

Арсенал: Чех, Гиббс, Бельерин, Косьельни, Мустафи, Эль-Ненни, Окслейд-Чемберлен (Рэмзи, 78), Коклен (Мэйтленд-Найлс, 89), Озил, Айвоби (Жиру, 69), Санчес

Предупреждения:

Хазри, 30; Ндонг, 33; Пиенаар, 41; Джилободжи, 48 - Чех, 64; Санчес, 66; Гиббс, 80

Судья:

Мартин Аткинсон (Англия)

Место и дата

29 октября 14:30, Стэдиум оф Лайт, Онлайн-трансляция

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