Светлана Кузнецова: Упустила свой шанс в третьем сете, а некоторые вещи меня разозлили

Российская теннисистка Светлана Кузнецова прокомментировала свое поражение в полуфинале Итогового чемпионата WTA от Доминики Цибулковой.

- Доминика в третьем сете действовала очень агрессивно, а я упустила свой шанс. Когда я вела 4:2, начала не очень хорошо подавать.



Меня разозлили некоторые вещи, которые происходили возле корта и которые были не совсем профессиональными. Но это не значит, что Доминика плохо играла. Я была недостаточно агрессивна в решающие моменты матча, так что это не оправдание, - цитирует Кузнецову портал Spotface.it.

По ходу встречи команда словацкой теннисистки бурно реагировала на ее успехи.

Доминика в свою очередь подчеркнула, что может понять досаду Светланы после такого поражения.



В воскресенье в финале Цибулкова сыграет с первой ракеткой мира Анжелик Кербер, которая сегодня уверенно переиграла Агнешку Радванску в двух сетах.