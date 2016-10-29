Светлана Кузнецова: Упустила свой шанс в третьем сете, а некоторые вещи меня разозлили
Российская теннисистка Светлана Кузнецова прокомментировала свое поражение в полуфинале Итогового чемпионата WTA от Доминики Цибулковой.
- Доминика в третьем сете действовала очень агрессивно, а я упустила
свой шанс. Когда я вела 4:2, начала не очень хорошо подавать.
Меня разозлили некоторые вещи, которые происходили возле корта и которые были не совсем профессиональными. Но это не значит, что Доминика плохо играла. Я была недостаточно агрессивна в решающие моменты матча, так что это не оправдание, - цитирует Кузнецову портал Spotface.it.
По ходу встречи команда словацкой теннисистки бурно реагировала на ее успехи.
Доминика в свою очередь подчеркнула, что может понять досаду Светланы после такого поражения.
В воскресенье в финале Цибулкова сыграет с первой ракеткой мира Анжелик Кербер, которая сегодня уверенно переиграла Агнешку Радванску в двух сетах.
Матч
Кузнецова С. (Россия) - Цибулкова Д. (Словакия) - 6:1, 6:7, 4:6
Место и дата
29 октября 11:10, , Текстовая трансляция