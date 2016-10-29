Александр Бубнов: «Спартак» – фаворит, ставлю на счет 2:1
Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча между «Спартаком» и ЦСКА в чемпионате России. Напомним, что Бубнов выступал за «Спартак» в качестве игрока и дважды становился с командой чемпионом СССР.
«Для победы
над нынешним ЦСКА нужно сделать то же, что и «Локомотив», —
нейтрализовать обескровленную потерями среднюю линию армейцев. В конце
концов, красно-белым нет нужды перестраиваться, как их сопернику, —
тренерскому штабу достаточно выбрать игроков, которые находятся в лучшей
форме. Кроме того, скамейка у «Спартака» на сегодняшний день гораздо
лучше, чем у ЦСКА.
Понятно, что предсказать исход такого матча невероятно
сложно, но, отталкиваясь от тех проблем, с которыми столкнулись
соперники, фаворитом все-таки должен считаться «Спартак». Собственно
на его победу со счетом 2:1 я и поставил», - цитирует
Бубнова Sportbox.ru.
Матч 12-го тура чемпионата России «Спартак» -
ЦСКА состоится сегодня и начнется в 18:00 по Москве. «Советский спорт» проведет
его текстовую трансляцию.