Александр Бубнов: «Спартак» – фаворит, ставлю на счет 2:1

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча между «Спартаком» и ЦСКА в чемпионате России. Напомним, что Бубнов выступал за «Спартак» в качестве игрока и дважды становился с командой чемпионом СССР.

«Для победы над нынешним ЦСКА нужно сделать то же, что и «Локомотив», — нейтрализовать обескровленную потерями среднюю линию армейцев. В конце концов, красно-белым нет нужды перестраиваться, как их сопернику, — тренерскому штабу достаточно выбрать игроков, которые находятся в лучшей форме. Кроме того, скамейка у «Спартака» на сегодняшний день гораздо лучше, чем у ЦСКА.

Понятно, что предсказать исход такого матча невероятно сложно, но, отталкиваясь от тех проблем, с которыми столкнулись соперники, фаворитом все-таки должен считаться «Спартак». Собственно на его победу со счетом 2:1 я и поставил», - цитирует Бубнова Sportbox.ru.

Матч 12-го тура чемпионата России «Спартак» - ЦСКА состоится сегодня и начнется в 18:00 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.







