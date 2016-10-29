Вячеслав Буцаев: Сегодня главным было победить и заработать три очка

Главный тренер «Сочи» Вячеслав Буцаев прокомментировал уверенную победу своей команды в матче регулярн6ого чемпионата со «Спартаком».

- Конечно же, мы довольны тремя очками. Ребят и сочинских болельщиков с победой. Это, наверное, было сегодня главное - победить и заработать три очка.

- Оцените игру Гребенщикова, который провел сегодня первый матч. Вы ему давали много играть: и в меньшинстве, и в большинстве. Какую роль у него вы видите в команде?

- Наверное, не просто так мы его брали. Знаем, что он очень здорово играл в Высшей лиге. Настал момент, когда мы смогли это сделать. Считаю, что он для первой игры достаточно хорошо влился в коллектив и провел хороший матч, - приводит слова Буцаева официальный сайт «Сочи».

Напомним, «Спартак» дома уступил ХК «Сочи» (2:5) в регулярном чемпионате КХЛ.

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