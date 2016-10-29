Вячеслав Буцаев: Сегодня главным было победить и заработать три очка
Главный тренер «Сочи» Вячеслав Буцаев прокомментировал уверенную победу своей команды в матче регулярн6ого чемпионата со «Спартаком».
- Конечно же, мы довольны тремя очками. Ребят и сочинских болельщиков с победой. Это, наверное, было сегодня главное - победить и заработать три очка.
- Оцените игру
Гребенщикова, который провел сегодня первый матч. Вы ему давали много играть: и
в меньшинстве, и в большинстве. Какую роль у него вы видите в команде?
- Наверное, не просто так мы его брали. Знаем, что он очень здорово играл в Высшей лиге. Настал момент, когда мы смогли это сделать. Считаю, что он для первой игры достаточно хорошо влился в коллектив и провел хороший матч, - приводит слова Буцаева официальный сайт «Сочи».
Напомним, «Спартак» дома уступил ХК «Сочи» (2:5) в регулярном чемпионате КХЛ.
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Спартак - ХК Сочи - 2:5 (0:3, 0:1, 2:1)
Голы:
Щегольков (Мамашев, Томилин), 2:06 (0:1). Мамашев (Левицкий, О'Делл), 5:45 (0:2). Щегольков (Толпеко, Мамкин), 8:56 (0:3). Захарчук (Ибрагимов, Александров), 22:00 (0:4). Провольнев (Шмелёв), 41:26 (1:4). Калинин (Глазачев, Гилрой), 47:45 (2:4 - бол.). Падакин (Кузнецов), 59:20 (2:5 - п.в.).
Место и дата
29 октября 13:00, МСА Лужники, Онлайн-трансляция