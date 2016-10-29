Алексей Ярушкин: Не наш день

И.о главного тренера «Спартака» Алексей Ярушкин поделился эмоциями от матча регулярного чемпионата с ХК «Сочи».

- Безобразное начало, быстро пропущенные шайбы. Пришлось менять план на игру. Вроде во втором периоде можно было отыгрываться, но нахватали еще удалений, еще пропущенная шайба. В третьем периоде встрепенулись, старались исправить ситуацию, но, к сожалению, было много упущено.

- Есть какое-то объяснение, почему так быстро были пропущены три шайбы?

- Не наш день.

- Вы поставили Лукаша Радила в четвертое звено. Не было ли это ошибочным ходом?

- Если вы помните, Радил и прошлую игру провел в четвертой тройке. Тройка Стоа вместе с Глазачевым выглядела прилично, так что тут ничего такого нет. Радил добавил четвертой тройке движения, и она выглядела по-другому. Выигрышный состав, выигрышные сочетания с прошлого матча, - передает слова Ярушкина пресс-служба ХК «Сочи».

Напомним, «Спартак» дома уступил ХК «Сочи» (2:5) в регулярном чемпионате КХЛ.

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