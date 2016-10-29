Алексей Ярушкин: Не наш день
И.о главного тренера «Спартака» Алексей Ярушкин поделился эмоциями от матча регулярного чемпионата с ХК «Сочи».
- Безобразное начало, быстро пропущенные шайбы. Пришлось менять план на игру. Вроде во втором периоде можно было отыгрываться, но нахватали еще удалений, еще пропущенная шайба. В третьем периоде встрепенулись, старались исправить ситуацию, но, к сожалению, было много упущено.
- Есть какое-то объяснение, почему так быстро были пропущены
три шайбы?
- Не наш день.
- Вы поставили Лукаша Радила в четвертое звено. Не было ли
это ошибочным ходом?
- Если вы помните, Радил и прошлую игру провел в четвертой тройке. Тройка Стоа вместе с Глазачевым выглядела прилично, так что тут ничего такого нет. Радил добавил четвертой тройке движения, и она выглядела по-другому. Выигрышный состав, выигрышные сочетания с прошлого матча, - передает слова Ярушкина пресс-служба ХК «Сочи».
Напомним, «Спартак» дома уступил ХК «Сочи» (2:5) в регулярном чемпионате КХЛ.
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Спартак - ХК Сочи - 2:5 (0:3, 0:1, 2:1)
Голы:
Щегольков (Мамашев, Томилин), 2:06 (0:1). Мамашев (Левицкий, О'Делл), 5:45 (0:2). Щегольков (Толпеко, Мамкин), 8:56 (0:3). Захарчук (Ибрагимов, Александров), 22:00 (0:4). Провольнев (Шмелёв), 41:26 (1:4). Калинин (Глазачев, Гилрой), 47:45 (2:4 - бол.). Падакин (Кузнецов), 59:20 (2:5 - п.в.).
Место и дата
29 октября 13:00, МСА Лужники, Онлайн-трансляция