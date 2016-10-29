НБА. «Филадельфия» - «Атланта», «Кливленд» - «Орландо» и другие матчи
Результаты матчей регулярного чемпионата НБА.
НБА
Регулярный чемпионат
Матч
Место и дата
29 октября 19:30, Веллс Фарго Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
30 октября 02:00, Тайм Уорнер Кэйбл Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
30 октября 02:30, Мэдисон Сквер Гарден, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
30 октября 02:30, Квикен Лоанс Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
30 октября 03:00, Брэдли Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
30 октября 03:00, Нью-Орлеан Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
30 октября 03:00, Юнайтед Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
30 октября 04:00, Пепси Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
30 октября 05:30, ARCO Арена, Онлайн-трансляция
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