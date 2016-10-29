Лукаш Радил: Одного периода недостаточно, чтобы выиграть матч

Нападающий «Спартака» Лукаш Радил поделился эмоциями от матча регулярного чемпионата с ХК «Сочи».

- По большому счету, мы попросту вышли не готовыми к этому матчу, мы будто спали. Первый период провели просто ужасно. Старались исправить положение, и третий период, считаю, нам удался… Но одного достойно отыгранного периода недостаточно для того, чтобы выиграть матч.

- Может быть сказалось время проведения матча: 13:00 вместе 17:00?

- Не думаю, что в этом причина нашего поражения. Мы должны быть готовы к матчу вне зависимости от обстоятельств. Думаю, это попросту наша хроническая проблема: мы «спим» в стартовом периоде далеко не в первом матче, - цититрует Радила официальный сайт «красно-белых».

Напомним, «Спартак» дома уступил ХК «Сочи» (2:5) в регулярном чемпионате КХЛ.

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