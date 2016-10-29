Лукаш Радил: Одного периода недостаточно, чтобы выиграть матч
Нападающий «Спартака» Лукаш Радил поделился эмоциями от матча регулярного чемпионата с ХК «Сочи».
- По большому счету, мы попросту вышли не готовыми к этому матчу, мы будто спали. Первый период провели просто ужасно. Старались исправить положение, и третий период, считаю, нам удался… Но одного достойно отыгранного периода недостаточно для того, чтобы выиграть матч.
- Может быть сказалось время проведения матча: 13:00
вместе 17:00?
- Не думаю, что в этом причина нашего поражения. Мы должны быть готовы к матчу вне зависимости от обстоятельств. Думаю, это попросту наша хроническая проблема: мы «спим» в стартовом периоде далеко не в первом матче, - цититрует Радила официальный сайт «красно-белых».
Напомним, «Спартак» дома уступил ХК «Сочи» (2:5) в регулярном чемпионате КХЛ.
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Спартак - ХК Сочи - 2:5 (0:3, 0:1, 2:1)
Голы:
Щегольков (Мамашев, Томилин), 2:06 (0:1). Мамашев (Левицкий, О'Делл), 5:45 (0:2). Щегольков (Толпеко, Мамкин), 8:56 (0:3). Захарчук (Ибрагимов, Александров), 22:00 (0:4). Провольнев (Шмелёв), 41:26 (1:4). Калинин (Глазачев, Гилрой), 47:45 (2:4 - бол.). Падакин (Кузнецов), 59:20 (2:5 - п.в.).
Место и дата
29 октября 13:00, МСА Лужники, Онлайн-трансляция