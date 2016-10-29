Мэттью Гилрой: Нам нужно научиться играть все шестьдесят минут
Защитник «Спартака» Мэттью Гилрой поделился эмоциями от матча регулярного чемпионата с ХК «Сочи».
- Когда пропускаешь три гола за первые девять минут, очень сложно вернуться в игру. Не знаю, почему так произошло. Мы забили дважды в третьем периоде, но этого оказалось недостаточно. Нам нужно научиться играть все шестьдесят минут, нужно было играть весь матч так, как в третьем периоде. Хорошо, что сейчас в чемпионате будет пауза, нам нужно очистить голову, чтобы вернуться в гонку за плей-офф в ноябре, ноябрь будет очень важным, ключевым месяцем», - передает слова Гилроя «Р-Спорт».
Напомним, «Спартак» дома уступил ХК «Сочи» (2:5) в регулярном чемпионате КХЛ.
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Спартак - ХК Сочи - 2:5 (0:3, 0:1, 2:1)
Голы:
Щегольков (Мамашев, Томилин), 2:06 (0:1). Мамашев (Левицкий, О'Делл), 5:45 (0:2). Щегольков (Толпеко, Мамкин), 8:56 (0:3). Захарчук (Ибрагимов, Александров), 22:00 (0:4). Провольнев (Шмелёв), 41:26 (1:4). Калинин (Глазачев, Гилрой), 47:45 (2:4 - бол.). Падакин (Кузнецов), 59:20 (2:5 - п.в.).
Место и дата
29 октября 13:00, МСА Лужники, Онлайн-трансляция