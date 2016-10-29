Мэттью Гилрой: Нам нужно научиться играть все шестьдесят минут

Защитник «Спартака» Мэттью Гилрой поделился эмоциями от матча регулярного чемпионата с ХК «Сочи».

- Когда пропускаешь три гола за первые девять минут, очень сложно вернуться в игру. Не знаю, почему так произошло. Мы забили дважды в третьем периоде, но этого оказалось недостаточно. Нам нужно научиться играть все шестьдесят минут, нужно было играть весь матч так, как в третьем периоде. Хорошо, что сейчас в чемпионате будет пауза, нам нужно очистить голову, чтобы вернуться в гонку за плей-офф в ноябре, ноябрь будет очень важным, ключевым месяцем», - передает слова Гилроя «Р-Спорт».

Напомним, «Спартак» дома уступил ХК «Сочи» (2:5) в регулярном чемпионате КХЛ.

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