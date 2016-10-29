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Мэттью Гилрой: Нам нужно научиться играть все шестьдесят минут

Источник:  Р-СпортКомментарии

Защитник «Спартака» Мэттью Гилрой поделился эмоциями от матча регулярного чемпионата с ХК «Сочи».

- Когда пропускаешь три гола за первые девять минут, очень сложно вернуться в игру. Не знаю, почему так произошло. Мы забили дважды в третьем периоде, но этого оказалось недостаточно. Нам нужно научиться играть все шестьдесят минут, нужно было играть весь матч так, как в третьем периоде. Хорошо, что сейчас в чемпионате будет пауза, нам нужно очистить голову, чтобы вернуться в гонку за плей-офф в ноябре, ноябрь будет очень важным, ключевым месяцем», - передает слова Гилроя «Р-Спорт».

Напомним, «Спартак» дома уступил ХК «Сочи» (2:5) в регулярном чемпионате КХЛ.

КХЛ
Регулярный чемпионат

Матч

Спартак - ХК Сочи - 2:5 (0:3, 0:1, 2:1)

Голы:

Щегольков (Мамашев, Томилин), 2:06 (0:1). Мамашев (Левицкий, О'Делл), 5:45 (0:2). Щегольков (Толпеко, Мамкин), 8:56 (0:3). Захарчук (Ибрагимов, Александров), 22:00 (0:4). Провольнев (Шмелёв), 41:26 (1:4). Калинин (Глазачев, Гилрой), 47:45 (2:4 - бол.). Падакин (Кузнецов), 59:20 (2:5 - п.в.).

Место и дата

29 октября 13:00, МСА Лужники, Онлайн-трансляция

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