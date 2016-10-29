КХЛ. «Локомотив» - «Йокерит», «Ак Барс» - «Автомобилист» и другие матчи
Результаты матчей регулярного чемпионата КХЛ.
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Адмирал - Куньлунь Ред Стар - 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)
Голы:
Фисенко (Ткачёв), 30:14 (1:0). Яласваара (Мянтюля, Коллинс), 33:46 (1:1 - бол.). Саюстов 42:36 (2:1 - мен.). Александров (Земчёнок), 59:31 (3:1 - п.в.).
Место и дата
29 октября 10:00, Фетисов-Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Спартак - ХК Сочи - 2:5 (0:3, 0:1, 2:1)
Голы:
Щегольков (Мамашев, Томилин), 2:06 (0:1). Мамашев (Левицкий, О'Делл), 5:45 (0:2). Щегольков (Толпеко, Мамкин), 8:56 (0:3). Захарчук (Ибрагимов, Александров), 22:00 (0:4). Провольнев (Шмелёв), 41:26 (1:4). Калинин (Глазачев, Гилрой), 47:45 (2:4 - бол.). Падакин (Кузнецов), 59:20 (2:5 - п.в.).
Место и дата
29 октября 13:00, МСА Лужники, Онлайн-трансляция
Матч
Лада - Барыс - 2:2 (0:1, 2:1, 0:0)2-й период
Голы:
Худяков (Маркелов, Тривино), 14:25 (0:1). Доус 23:52 (0:2). Шенфельд 27:27 (1:2). Филатов 29:08 (2:2).
Место и дата
29 октября 16:00, Ледовый дворец спорта «Лада-Арена», Онлайн-трансляция
Матч
Нефтехимик - Югра - 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)1-й период
Голы:
Лапенков (Медведев, Горбунов), 2:52 (0:1).
Место и дата
29 октября 17:00, СКК Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
Матч
Локомотив - Йокерит - 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)1-й период
Голы:
Коршков (Красковский, Полунин), 3:47 (1:0).
Место и дата
29 октября 17:00, Арена-2000-Локомотив, Онлайн-трансляция
Матч
Ак Барс - Автомобилист - 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)1-й период
Место и дата
29 октября 17:00, Татнефть-Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Северсталь - Слован - 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)1-й период
Место и дата
29 октября 17:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция