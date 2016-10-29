Павел Колобков: В таких встречах и рождаются будущие звезды

Министр спорта России Павел Колобков поделился ожиданиями от предстоящего столичного дерби между «Спартаком» и ЦСКА.

- Надеюсь, что этот праздник пройдет в дружественной обстановке. Не только футболисты задают действо, но и болельщики. Хотелось бы, чтобы, несмотря на погоду, спортсмены показали высокий класс игры. Ведь в таких встречах и рождаются будущие звезды. Для нас это важно, так как скоро у нас пройдут Кубок Конфедераций и чемпионат мира.

К сожалению, на стадион я не пойду, но буду смотреть матч по телевизору. А за кого буду болеть, не скажу, - рассказал Колобков в эфире «Матч ТВ».

Матч 12-го тура чемпионата России «Спартак» - ЦСКА состоится сегодня и начнется в 18:00 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.