Арсен Венгер: Наличие на скамейке таких качественных игроков, как Жиру, облегчает мне задачу

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер поделился впечатлениями после матча десятого тура чемпионата Англии против «Сандерленда». Напомним, что его команда победила со счетом 4:1.

«В премьер-лиге со счета 1:1 вы можете проиграть матч, но все дело в том, как мы отреагировали на эту ситуацию. Разве мы сдались, начали паниковать, жалеть себя? Нет, мы хорошо ответили и в конечном итоге заработали комфортную победу.

Это важный результат для нас. У нас было шесть побед, потом одна ничья дома. Еще одна ничья или поражение было бы обидно для нас. В таком случае это выглядело бы так, будто мы потеряли свою лучшую форму.

Выход Жиру? Тренеру намного легче, если на скамейке есть качественные игроки. Не нужно быть особенным тренером, чтобы произвести такую замену. При счете 1:1 у нас была возможность выпустить Жиру», - цитирует Венгера ВВС.

Напомним, что вышедший на замену на 69-й минуте Оливье Жиру сделал дубль.