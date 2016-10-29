«Вест Хэм» усилит меры по борьбе с футбольными хулиганами

«Вест Хэм» разработал план, призванный не допустить повторения беспорядков на новой домашней арене клуба – лондонском Олимпийском стадионе, сообщает The Sun.

Напомним, недавний матч Кубка английской лиги, в котором «молотобойцы» обыграли «Челси» (2:1), был омрачен столкновениями фанатов этих клубов. Хулиганы вырывали сиденья, закидывали друг друга бутылками и монетами. Служба безопасности «Вест Хэма» уже установила личности 200 фанатов, участвовавших в беспорядках. Им грозит пожизненный запрет на посещение матчей любимой команды.

Новый план по противодействию горе-белельщикам включает несколько пунктов. На Олимпийском стадионе планируется увеличить площадь «зоны отчуждения», разделяющей болельщиков команд-соперников. Коридор, по которому приезжие болельщики направляются к стадиону и покидают его, предполагается оградить высокими барьерами. В свою очередь, стюарды, работающие на матчах, будут оснащены видеокамерами, что должно облегчить выявление хулиганов.

И, наконец, перед матчами полиция сможет без лишних объяснений не допустить прохода на стадион лиц, склонных к противоправным действиям.

Отметим, что у фанатов «Вест Хэма» далеко не самая лучшая репутация как в Англии, так и за ее пределами. Еще в 70-е и 80-е годы прошлого века массовые побоища с их участием были нередким явлением.