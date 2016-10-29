«Амкар» нанес поражение «Ростову»
Пермский «Амкар» на своем поле переиграл «Ростов» (1:0) в матче 12-го тура чемпионата России по футболу.
Встреча проходила в Перми на стадионе «Звезда».
В концовке первого тайма хозяева поля открыли счет. Защита «Ростова», снова представшая в непривычном сочетании, упустила рывок Михаила Костюкова, который без помех поразил цель с близкого расстояния. Ему ассистировал Сергей Баланович. Под занавес второй 45-минутки автор гола «Амкара» получил травму и был заменен.
Таким образом, пермяки прервали четырехматчевую безвыигрышную серию в российском первенстве и поднялись на четвертую строчку турнирной таблицы. «Ростов» идет на шестом месте.
6 ноября в 13-м туре «Амкар» сыграет на выезде с ЦСКА, а «Ростов» в тот же день примет тульский «Арсенал».
Матч
Голы
Костюков 44 (1:0).
Состав
Амкар: Селихов, Зайцев, Занев, Милькович, Конде, Гол, Баланович (Йовичич, 72), Комолов, Костюков (Салугин, 89), Гиголаев (Идову, 63), Бодул
Ростов: Медведев, Терентьев (Скопинцев, 87), Гуйе, Гранат, Эззатоллахи, Препелицэ, Байрамян, Григорьев (Ярошенко, 77), Мевля, Киреев, Азмун (Думбия, 63)
Предупреждения:
Конде, 56; Баланович, 62 - Эззатоллахи, 40; Байрамян, 53; Киреев, 75
Судья:
Алексей Матюнин (Россия)
Место и дата
29 октября 15:30, Звезда, Текстовая трансляция