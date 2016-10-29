«Амкар» нанес поражение «Ростову»

Пермский «Амкар» на своем поле переиграл «Ростов» (1:0) в матче 12-го тура чемпионата России по футболу.

Встреча проходила в Перми на стадионе «Звезда».

В концовке первого тайма хозяева поля открыли счет. Защита «Ростова», снова представшая в непривычном сочетании, упустила рывок Михаила Костюкова, который без помех поразил цель с близкого расстояния. Ему ассистировал Сергей Баланович. Под занавес второй 45-минутки автор гола «Амкара» получил травму и был заменен.



Таким образом, пермяки прервали четырехматчевую безвыигрышную серию в российском первенстве и поднялись на четвертую строчку турнирной таблицы. «Ростов» идет на шестом месте.



6 ноября в 13-м туре «Амкар» сыграет на выезде с ЦСКА, а «Ростов» в тот же день примет тульский «Арсенал».