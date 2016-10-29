Перекупщики продают билеты на матч «Спартак» – ЦСКА за цену от 2000 рублей

Все билеты на матч чемпионата России между «Спартаком» и ЦСКА проданы. Впрочем, часть из них оказались у перекупщиков.

Как сообщает «Р-Спорт», перед стадионом «Открытие Арена» перекупщики предлагают билеты за цену от 2000 рублей. Они сначала делают вид, что билетов у них нет, но затем все же предлагают купить их за определенную сумму. В целом атмосфера перед стадионом спокойная.

Матч 12-го тура чемпионата России «Спартак» - ЦСКА состоится сегодня и начнется в 18:00 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.