Валерий Газзаев: Знаю, что Карпин загадал, чтобы «Спартак» выиграл

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением о предстоящем матче 12-го тура РФПЛ между московскими армейцами и «Спартаком».

- Знаю, какое Карпин желание загадал. Сто процентов, чтобы «Спартак» выиграл. Все мы должны сегодня ждать прекрасной игры. «Спартак» возглавляет турнирную таблицу. Так что по результату это кульминационный момент — если команда претендует на чемпионские титулы, то этот матч для нее определяющий. Ну и для ЦСКА конечно, - рассказал Газзаев в эфире «Матч ТВ».

Матч 12-го тура чемпионата России «Спартак» - ЦСКА состоится сегодня и начнется в 18:00 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.