«МЮ» – «Бернли». Болельщики «Манчестер Юнайтед» скандируют оскорбления в адрес Моуринью
«Манчестер Юнайтед»
принимает «Бернли» в матче десятого тура чемпионата Англии. Болельщики хозяев
выражают недовольство главным тренером команды Жозе Моуринью.
Во время матча с трибун раздаются оскорбительные скандирования в адрес португальца. «Манчестер Юнайтед» занимает седьмое место в чемпионате Англии, имея в активе 14 очков.
Матч
Манчестер Юнайтед - Бёрнли - 0:0
Состав
Манчестер Юнайтед: де Хеа, Дармиан, Шоу, Блинд, Рохо, Лингард (Руни, 73), Погба, Мата (Феллайни, 73), Эррера, Ибрагимович, Рэшфорд (Депай, 82)
Бёрнли: Хитон, Уорд (Фланаган, 44), Кин, Ми, Лоутон, Марни, Эрфилд, Хендрик, Гудмундссон (Бойд, 85), Воукс, Грэй (Барнс, 60)
Предупреждения:
Эррера, 33; Погба, 84 - Фланаган, 67; Хитон, 90; Марни, 90
Удаления:
Эррера, 68 - нет
Судья:
Марк Клаттенбург (Англия)
Место и дата
29 октября 17:00, Олд Траффорд, Онлайн-трансляция