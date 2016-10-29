«МЮ» – «Бернли». Болельщики «Манчестер Юнайтед» скандируют оскорбления в адрес Моуринью

Ахмед Муса: Траоре нужно больше времени, чтобы демонстрировать ту игру, которую от него ждут

Бывший нападающий московского ЦСКА Ахмед Муса, ныне выступающий за «Лестер», высказал мнение о переменах в игре армейского клуба.