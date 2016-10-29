Иван Данильянц: Ротация состава обусловлена состоянием футболистов

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц подвел итоги матча с «Амкаром» (0:1).

– Матч получился интересным. Было много борьбы, а результат держал в напряжении до финального свистка. Ребята старались, но пропустили гол в конце первого тайма. В итоге не смогли отыграться. «Амкар» – организованная команда, поздравляем их с победой. У нас же практически не было ресурсов в атаке.

– Ротация состав? Она обусловлена состоянием футболистов. Нужно помнить, что впереди матч с «Атлетико Мадрид». Кто-то травмирован, кто-то просто перегружен. Впереди долгий перелет, по этой причине пришлось менять состав, – сказал Данильянц.