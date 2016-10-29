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Иван Данильянц: Ротация состава обусловлена состоянием футболистов

Геннадий Никитов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц подвел итоги матча с «Амкаром» (0:1).

– Матч получился интересным. Было много борьбы, а результат держал в напряжении до финального свистка. Ребята старались, но пропустили гол в конце первого тайма.  В итоге не смогли отыграться. «Амкар» – организованная команда, поздравляем их с победой. У нас же практически не было ресурсов в атаке. 

– Ротация состав? Она обусловлена состоянием футболистов. Нужно помнить, что впереди матч с «Атлетико Мадрид». Кто-то травмирован, кто-то просто перегружен. Впереди долгий перелет, по этой причине пришлось менять состав, – сказал Данильянц. 

Матч

Амкар - Ростов - 1:0 (1:0)

Голы

Костюков 44 (1:0).

Состав

Амкар: Селихов, Зайцев, Занев, Милькович, Конде, Гол, Баланович (Йовичич, 72), Комолов, Костюков (Салугин, 89), Гиголаев (Идову, 63), Бодул

Ростов: Медведев, Терентьев (Скопинцев, 87), Гуйе, Гранат, Эззатоллахи, Препелицэ, Байрамян, Григорьев (Ярошенко, 77), Мевля, Киреев, Азмун (Думбия, 63)

Предупреждения:

Конде, 56; Баланович, 62 - Эззатоллахи, 40; Байрамян, 53; Киреев, 75

Судья:

Алексей Матюнин (Россия)

Место и дата

29 октября 15:30, Звезда, Текстовая трансляция

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