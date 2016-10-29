Иван Данильянц: Ротация состава обусловлена состоянием футболистов
Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц подвел итоги матча с «Амкаром» (0:1).
– Матч получился интересным. Было много борьбы, а результат держал в напряжении до финального свистка. Ребята старались, но пропустили гол в конце первого тайма. В итоге не смогли отыграться. «Амкар» – организованная команда, поздравляем их с победой. У нас же практически не было ресурсов в атаке.
– Ротация состав? Она обусловлена состоянием футболистов. Нужно помнить, что впереди матч с «Атлетико Мадрид». Кто-то травмирован, кто-то просто перегружен. Впереди долгий перелет, по этой причине пришлось менять состав, – сказал Данильянц.
Матч
Голы
Костюков 44 (1:0).
Состав
Амкар: Селихов, Зайцев, Занев, Милькович, Конде, Гол, Баланович (Йовичич, 72), Комолов, Костюков (Салугин, 89), Гиголаев (Идову, 63), Бодул
Ростов: Медведев, Терентьев (Скопинцев, 87), Гуйе, Гранат, Эззатоллахи, Препелицэ, Байрамян, Григорьев (Ярошенко, 77), Мевля, Киреев, Азмун (Думбия, 63)
Предупреждения:
Конде, 56; Баланович, 62 - Эззатоллахи, 40; Байрамян, 53; Киреев, 75
Судья:
Алексей Матюнин (Россия)
Место и дата
29 октября 15:30, Звезда, Текстовая трансляция