Валерий Газзаев: ЦСКА победит, так как я пришел на стадион

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением о предстоящем матче 12-го тура РФПЛ между московскими армейцами и «Спартаком».

- ЦСКА победит, так как я пришел на стадион. Во-вторых, нет вариантов: чтобы включиться в чемпионскую гонку, надо сыграть удачно. Я верю в команду. Пресса много пишет о проблемах. Это должно стимулировать игроков и тренеров, и клуб в целом. Да и нога у меня счастливая, - рассказал Газзаев в эфире «Матч ТВ».

Матч 12-го тура чемпионата России «Спартак» - ЦСКА состоится сегодня и начнется в 18:00 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.