Леонид Федун: В этом году чемпионами не будем, в следующем – будем пытаться

Владелец «Спартака» Леонид Федун верит в то, что команде по силам стать чемпионом России в 2018 году.

- В этом году чемпионами не будем, в следующем - будем пытаться, - заявил Федун перед матчем 12-го тура чемпионата России против ЦСКА.

Матч «Спартак» - ЦСКА играется сегодня на «Открытие Арене» в Москве.

Красно-белые делят лидерство в чемпионате с питерским «Зенитом», опережая ЦСКА на четыре очка.



