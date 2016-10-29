Леонид Федун: В этом году чемпионами не будем, в следующем – будем пытаться
Владелец «Спартака» Леонид Федун верит в то, что команде по силам стать чемпионом России в 2018 году.
- В этом году чемпионами не будем, в следующем - будем пытаться, - заявил Федун перед матчем 12-го тура чемпионата России против ЦСКА.
#Федун: «В этом году чемпионами не будем, в следующем будем пытаться» #СпартакЦСКА #DerbyDay pic.twitter.com/oRvGEOae79— Известия Спорт (@izvestia_sport) 29 октября 2016 г.
Матч «Спартак» - ЦСКА играется сегодня на «Открытие Арене» в Москве.
Красно-белые делят лидерство в чемпионате с питерским «Зенитом», опережая ЦСКА на четыре очка.
Матч
Голы
Глушаков 19 (1:0).
Состав
Спартак: Ребров, Комбаров, Кутепов, Ещенко, Таски, Ананидзе, Промес, Фернандо, Зобнин, Глушаков, Зе Луиш
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Фернандес, Игнашевич, Березуцкий В., Вернблум, Головин, Тошич, Миланов, Ионов, Траоре
Судья:
Алексей Николаев (Россия)
Место и дата
29 октября 18:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция