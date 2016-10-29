Валерий Карпин: «Спартаку» уже пора выигрывать чемпионат России

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин поделился мнением относительно победителя предстоящего столичного дерби между «Спартаком» и ЦСКА.

- Почему победит «Спартак»? Он идет на первом месте в чемпионате. Плюс у ЦСКА больше проблем. Да, сейчас об этом все говорят, и, может, это сподвигнет их поменять ситуацию. Но ведь «Спартаку» тоже уже пора выигрывать и завоевывать чемпионский титул. Думаю, что внынешнем состоянии «Спартак» находится в более привилегированном положении, - рассказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

Матч 12-го тура чемпионата России «Спартак» - ЦСКА состоится сегодня и начнется в 18:00 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.