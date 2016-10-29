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Макарова и Веснина обыграли Хингис и Мирзу и вышли в финал Итогового турнира WTA

Источник:  Sovsport.ruКомментарии

На Итоговом турнире WTA в Сингапуре продолжаются соревнования в парном разряде. Российская пара Екатерина Макарова/Елена Веснина пробилась в финал.

В полуфинале россиянки победили дуэт Мартин Хингис (Швейцария)/Саня Мирза (Индия). Итоговый счет матча – 3:6, 6:2 и 10:6 в финальном тай-брейке.

В финале российским теннисисткам будет противостоять пара Беттани Маттек-Сэндс (США)/Люси Шафаржова (Чехия).

Сингапур
Итоговый турнир WTA
Закрытые корты
Покрытие: хард
Призовой фонд: 7 000 000 долларов
Парный разряд 
Полуфинал

Матч

Макарова/Веснина (Россия) - Хингис/Мирза () - 3:6, 6:2, 10:6

Место и дата

29 октября 16:00, , Онлайн-трансляция

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