Макарова и Веснина обыграли Хингис и Мирзу и вышли в финал Итогового турнира WTA
На Итоговом
турнире WTA в Сингапуре продолжаются соревнования в парном разряде.
Российская пара Екатерина Макарова/Елена Веснина пробилась в финал.
В полуфинале
россиянки победили дуэт Мартин Хингис (Швейцария)/Саня Мирза (Индия). Итоговый
счет матча – 3:6, 6:2 и 10:6 в финальном тай-брейке.
В финале
российским теннисисткам будет противостоять пара Беттани Маттек-Сэндс
(США)/Люси Шафаржова (Чехия).
Сингапур
Итоговый турнир WTA
Закрытые корты
Покрытие: хард
Призовой фонд: 7 000 000 долларов
Парный разряд
Полуфинал
Матч
Макарова/Веснина (Россия) - Хингис/Мирза () - 3:6, 6:2, 10:6
Место и дата
29 октября 16:00, , Онлайн-трансляция
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