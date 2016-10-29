Перед дерби «Спартак» – ЦСКА в метро произошли две драки

Две потасовки с участием футбольных фанатов произошли в московском метро перед матчем 12-го тура чемпионата России между «Спартаком» и ЦСКА.

Как сообщает «Лайф», первый инцидент был зафиксирован на станции «Таганская». Потасовка скорее всего началась в вагоне поезда, а потом продолжилась на платформе. Бойцы спецподразделений прибыли мгновенно для того, чтобы взять под контроль ситуацию и задержать зачинщиков драки.

Информация о пострадавших пока не поступала.

Позже на станции «Новокузнецкая» в драке приняли участие несколько десятков человек. Молодые люди выкрикивали в адрес друг друга угрозы, оскорбления, скандировали названия любимых клубов, а потом попытались обойти кордон полицейских, чтобы сойтись в рукопашную.

Известно, как минимум, об одном пострадавшем.

Матч проходит в эти минуты на «Открытие Арене».