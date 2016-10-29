Перед дерби «Спартак» – ЦСКА в метро произошли две драки
Две потасовки с участием футбольных фанатов произошли в московском метро перед матчем 12-го тура чемпионата России между «Спартаком» и ЦСКА.
Как сообщает «Лайф», первый инцидент был зафиксирован на станции «Таганская». Потасовка скорее всего началась в вагоне поезда, а потом продолжилась на платформе. Бойцы спецподразделений прибыли мгновенно для того, чтобы взять под контроль ситуацию и задержать зачинщиков драки.
Информация о пострадавших пока не поступала.
Позже на станции «Новокузнецкая» в драке приняли участие несколько десятков человек. Молодые люди выкрикивали в адрес друг друга угрозы, оскорбления, скандировали названия любимых клубов, а потом попытались обойти кордон полицейских, чтобы сойтись в рукопашную.
Известно, как минимум, об одном пострадавшем.
Матч проходит в эти минуты на «Открытие Арене».
Матч
Голы
Глушаков 19 (1:0).
Состав
Спартак: Ребров, Комбаров, Кутепов, Ещенко, Таски, Ананидзе, Промес, Фернандо, Зобнин, Глушаков, Зе Луиш
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Фернандес, Игнашевич, Березуцкий В., Вернблум, Головин, Тошич, Миланов, Ионов, Траоре
Судья:
Алексей Николаев (Россия)
Место и дата
29 октября 18:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция