Нисикори обыграл Мюллера и вышел в финал турнира в Базеле
Полуфинал
турнира АТР в Базеле между японцем Кеи Нисикори и представителем Люксембурга
Жилем Мюллером завершился победой японского теннисиста. Итоговый счет матча –
4:6, 7:6 (3), 6:3 в пользу Нисикори.
Матч
продолжался два часа и 14 минут. Мюллер сделал 20 эйсов против восьми у
соперника и совершил четыре двойных ошибки при трех у Нисикори. В финале японцу
будет противостоять победитель пары Миша Зверев (Германия) – Марин Чилич
(Хорватия).
Базель
(Швейцария)
Турнир АТР
Закрытые корты
Покрытие: хард
Призовой фонд: 1 701 320 евро
1/4 финала
Матч
Нисикори К. (Япония) - Мюллер Ж. (Люксембург) - 4:6, 7:6, 6:3
Место и дата
29 октября 15:30, , Онлайн-трансляция
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