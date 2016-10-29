Массимо Каррера: Будем играть с сердцем и душой, чтобы выиграть

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера перед матчем с ЦСКА поделился ожиданиями от столичного дерби.

- Я знаю, что такое дерби. Мне рассказали, что такое дерби с ЦСКА. Но мы будем проводить нашу игру с сердцем и душой, чтобы выиграть. Сравнить с итальянским чемпионатом? Все дерби немного похожи между собой — это сильный матч, в котором много эмоций. Встреча с ЦСКА — это тяжелый матч с командой, которая играет в Лиге чемпионов. Так что мы должны бороться на поле до последнего, - рассказал Каррера в эфире «Матч ТВ».

Матч 12-го тура чемпионата России «Спартак» - ЦСКА состоится сегодня и начнется в 18:00 по Москве. «Советский спорт» ведет его текстовую трансляцию.