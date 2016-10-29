Леонид Слуцкий: Дерби – самый сложный матч для оценки шансов

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий перед матчем со «Спартаком» поделился ожиданиями от столичного дерби.

- Отсутствие ключевых игроков? Все равно у нас в строю много опытных игроков, которые знают, что такое дерби и как они играются. Это самый сложный матч для оценки шансов команды. Перед матчем мы общались с ребятами. С теми, с кем посчитал нужным, переговорил дополнительно. Но в таком матче дополнительные мотивационные вещи могут сработать в обратном направлении, - рассказал Слуцкий в эфире «Матч ТВ».

Матч 12-го тура чемпионата России «Спартак» - ЦСКА состоится сегодня и начнется в 18:00 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.