«Спартак» – ЦСКА. Акинфеев проводит 500-й матч за армейцев

Матч 12-го тура чемпионата России между «Спартаком» и ЦСКА стал юбилейным для голкипера гостей Игоря Акинфеева. Это его 500-й матч за команду во всех турнирах.

Напомним, что Акинфеев дебютировал за ЦСКА в матче против «Крыльев Советов» 31 мая 2003 года (2:0). Всего он провел 351 матч в чемпионате России, 57 в Лиге чемпионов, 40 в Кубке России, 40 в Кубке УЕФА и Лиге Европы, девять в Суперкубке России, два в Кубке премьер-лиги и один в Суперкубке УЕФА.

«Советский спорт» ведет текстовую трансляцию матча.