«Спартак» – ЦСКА. Акинфеев проводит 500-й матч за армейцев
Источник: Sovsport.ru
Матч
12-го тура чемпионата России между «Спартаком» и ЦСКА стал юбилейным для
голкипера гостей Игоря Акинфеева. Это его 500-й матч за команду во всех
турнирах.
Напомним,
что Акинфеев дебютировал за ЦСКА в матче против «Крыльев Советов» 31 мая 2003
года (2:0). Всего он провел 351 матч в чемпионате России, 57 в Лиге чемпионов,
40 в Кубке России, 40 в Кубке УЕФА и Лиге Европы, девять в Суперкубке России,
два в Кубке премьер-лиги и один в Суперкубке УЕФА.
«Советский
спорт» ведет текстовую трансляцию матча.
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