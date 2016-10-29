Дубль Доуса принес «Барысу» победу на «Ладой»

В матче регулярного чемпионата КХЛ хоккеисты тольяттинской «Лады» уступили в овертайме «Барысу» со счетом 2:3.

В основное время заброшенными шайбами у хозяев отметились Антон Шенфельд и Никита Филатов. У «Барыса» точные броски на счету Максима Худякова и Найджела Доуса. В овертайме решающий гол забросил Доус, оформив дубль во встрече.

В следующем матче 8 ноября «Лада» в Уфе встретится с «Салаватом Юлаевым». «Барыс» 7 ноября примет на домашней арене хорватский «Медвешчак».

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