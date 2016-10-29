Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Теннис  Кузнецова6:1, 6:7, 4:6Цибулкова
Футбол  Амкар1 : 0Ростов
Футбол  Спартак1 : 0ЦСКА
Хоккей  Спартак2 : 5ХК Сочи
Хоккей  Локомотив4 : 1Йокерит
Футбол  Боруссия- : -Шальке 04
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Дубль Доуса принес «Барысу» победу на «Ладой»

Источник:  Sovsport.ruКомментарии

В матче регулярного чемпионата КХЛ хоккеисты тольяттинской «Лады»  уступили в овертайме «Барысу» со счетом 2:3.

В основное время заброшенными шайбами у хозяев отметились Антон Шенфельд и Никита Филатов. У «Барыса» точные броски на счету Максима Худякова и Найджела Доуса. В овертайме решающий гол забросил Доус, оформив дубль во встрече.

В следующем матче 8 ноября «Лада» в Уфе встретится с «Салаватом Юлаевым».  «Барыс» 7 ноября примет на домашней арене хорватский «Медвешчак».

КХЛ
Регулярный чемпионат

Матч

Лада - Барыс - 2:3 О.Т. (0:1, 2:1, 0:0, 0:1)

Голы:

Худяков (Маркелов, Тривино), 14:25 (0:1). Доус 23:52 (0:2). Шенфельд 27:27 (1:2). Филатов (Гуркин), 29:08 (2:2). Доус (Даллмэн), 61:01 (2:3).

Место и дата

29 октября 16:00, Ледовый дворец спорта «Лада-Арена», Онлайн-трансляция


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Вадим Щегольков: Впервые сделал дубль на таком уровне, это придает мне уверенностиФорвард ХК «Сочи» Вадим Щегольков поделился впечатлениями после матча против «Спартака» в регулярном чемпионате КХЛ. Напомним, что его команда победила со счетом 5:2.КХЛ. «Локомотив» - «Йокерит», «Ак Барс» - «Автомобилист» и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата КХЛ.Мэттью Гилрой: Нам нужно научиться играть все шестьдесят минутЗащитник «Спартака» Мэттью Гилрой поделился эмоциями от матча регулярного чемпионата с ХК «Сочи».Лукаш Радил: Одного периода недостаточно, чтобы выиграть матчНападающий «Спартака» Лукаш Радил поделился эмоциями от матча регулярного чемпионата с ХК «Сочи».Алексей Ярушкин: Не наш деньИ.о главного тренера «Спартака» Алексей Ярушкин поделился эмоциями от матча регулярного чемпионата с ХК «Сочи».Вячеслав Буцаев: Сегодня главным было победить и заработать три очкаГлавный тренер «Сочи» Вячеслав Буцаев прокомментировал уверенную победу своей команды в матче регулярн6ого чемпионата со «Спартаком».Сергей Светлов: Назаров построит игру в «Нефтехимике»Олимпийский чемпион Сергей Светлов считает, что у нового главного тренера «Нефтехимика» Андрея Назарова хорошие перспективы в клубе из Нижнекамска.«Спартак» разгромлен в «Лужниках». Красно-белые ждут Соловьева и Шепелева?«Спартак» разгромлен в «Лужниках». Красно-белые ждут Соловьева и Шепелева?«Гладиаторы» проваливают последний матч перед перерывом (2:5) и заставляют вновь серьезно задуматься о переменах в их тренерском штабе.Дубль Щеголькова помог ХК «Сочи» обыграть «Спартак»Спартак» дома уступил ХК «Сочи» (2:5) в регулярном чемпионате КХЛ.Александр Андриевский: Во втором периоде нам повезло: соперник не попадал в пустые ворота, и Налимов оставлял нас в игреГлавный тренер «Адмирала» Александр Андриевский оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунь Ред Стар» (3:1).Владимир Юрзинов: Приятно, что на матчах «Адмирала» по-хорошему патриотичная атмосфераГлавный тренер «Куньлунь Ред Стар» Владимир Юрзинов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Адмиралом» (1:3).«Адмирал» выиграл у «Куньлунь Ред Стар»«Адмирал» одержал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунь Ред Стар» (3:1) на «Фетисов Арене» во Владивостоке.Назаров подписал контракт с «Нефтехимиком» до конца сезона-2016/17Официальный сайт нижнекамского «Нефтехимика» подтвердил назначение на пост главного тренера команды Андрея Назарова.«Вон Яшка костюм Бэтмена наденет!» Или почему игроки КХЛ не празднуют Хэллоуин«Вон Яшка костюм Бэтмена наденет!» Или почему игроки КХЛ не празднуют ХэллоуинАндрей Миронов – об уверенной победе перед паузой, предстоящих матчах в сборной и американских праздниках.Ансель Галимов: Лицо мне разбили, но игра удаласьФорвард московского «Динамо» Ансель Галимов прокомментировал победу над «Йокеритом» - 3:0.Сергей Орешкин: Главное – свой дом оберегаемГлавный тренер московского «Динамо» Сергей Орешкин прокомментировал победу над «Йокеритом» - 3:0.Юкка Ялонен: «Динамо» задавило «Йокерит» в первом периодеГлавный тренер «Йокерита» Юкка Ялонен прокомментировал поражение в матче с московским «Динамо» - 0:3.Шуты, в сторону! «Динамо» побеждает «Йокерит» и на льду, и в стычке талисмановШуты, в сторону! «Динамо» побеждает «Йокерит» и на льду, и в стычке талисмановБело-голубые обыгрывают «шутов» из Хельсинки (3:0), одержав уже третью победу кряду.Московское «Динамо» переиграло «Йокерит»Хоккеисты московского «Динамо» на домашней арене вырвали победу у финского «Йокерита» со счетом 3:0.КХЛ. «Трактор» обыграл «Авангард», «Металлург» (Мг) выиграл у «Сибири» и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата КХЛ.

Лада
Ладакалендарьстатистика
Барыс
Барыскалендарьстатистика
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение