Дэвид Мойес: Мы не заслуживали поражения с таким счетом в матче с «Арсеналом»

Главный тренер «Сандерленда» Дэвид Мойес поделился впечатлениями после матча с «Арсеналом» в десятом туре чемпионата Англии. Напомним, что его команда уступила со счетом 1:4.

«Тяжело принять такой результат. Несомненно, мы не заслужили поражения с таким счетом. Мы показали хорошую игру против «Арсенала», который и сам был хорош.

Мы упорно боролись, чтобы отыграться, и в какой-то момент играли лучше, но класс «Арсенала» сказался. Если «Арсенал» забивает благодаря отличному командному взаимодействию, то остается только поднять руки вверх, но мы пропустили после двух навесом, и я этим расстроен», - цитирует Мойеса ВВС.

Счет на 19-й минуте открыл нападающий гостей Алексис Санчес. На 65-й минуте Джермейн Дефо с пенальти восстановил равенство, но вскоре Оливье Жиру вновь вывел «канониров» вперед. Он же на 76-й минуте отправил еще один мяч в ворота «черных котов». Точку в матче поставил Санчес.

«Арсенал» набрал 23 очка и на данный момент единолично возглавляет таблицу АПЛ. Догнать его могут «Манчестер Сити», который сегодня сыграет на выезде с «Вест Бромвичем», и «Ливерпуль», который в гостях встретится с «Кристал Пэлас».