«Байер» одержал волевую победу над «Вольфсбургом»
«Вольфсбург» дома уступил «Байеру» (1:0) в 9-м туре чемпионата Германии.
Счет на 37-й минуте открыл полузащитник хозяев поля Максимилиан Арнольд.
На 79-й минуте Адмир Мехмеди восстановил равенство, а вскоре Тин Едвай принес своей команде победу.
«Волки» с 6 очками занимают 16-е место, «фармацевты» с 13 баллами идут десятыми.
В следующем
туре «Вольфсбург» 5 ноября сыграет на выезде с «Фрайбургом», а команда из
Леверкузена в тот же день примет «Дармштадт».
Напомним, «Байер» - соперник ЦСКА по групповому этапу Лиги чемпионов.
Матч
Вольфсбург - Байер - 1:2 (1:0)
Голы
Арнольд 37 (1:0). Мехмеди 79 (1:1). Едвай 84 (1:2).
Состав
Вольфсбург: Бенальо, Родригес, Кнохе (H. Hansen, 8), Луис Густаво, Блащиковски, Зегуйн (Майораль, 87), Герхардт, Арнольд, Калигиури, Дракслер (Брекало, 78), Гомес
Байер: Лено, Едвай, Драгович, Хенрихс, Венделль, Бендер (Баумгартлингер, 77), Арангис (Хавертц, 70), Кампль, Брандт, Эрнандес, Мехмеди (Кисслинг, 87)
Предупреждения:
Брекало, 81 - Мехмеди, 59; Бендер, 65; Венделль, 70
Судья:
Тобиас Штилер (Германия)
Место и дата
29 октября 16:30, Фольксваген Арена, Онлайн-трансляция