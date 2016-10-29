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«Байер» одержал волевую победу над «Вольфсбургом»

Источник:  Sovsport.ruКомментарии

«Вольфсбург» дома уступил «Байеру» (1:0) в 9-м туре чемпионата Германии.

Счет на 37-й минуте открыл полузащитник хозяев поля Максимилиан Арнольд.

На 79-й минуте Адмир Мехмеди восстановил равенство, а вскоре Тин Едвай принес своей команде победу. 

«Волки» с 6 очками занимают 16-е место, «фармацевты» с 13 баллами идут десятыми.

В следующем туре «Вольфсбург» 5 ноября сыграет на выезде с «Фрайбургом», а команда из Леверкузена в тот же день примет «Дармштадт».

Напомним, «Байер» - соперник ЦСКА по групповому этапу Лиги чемпионов.

Матч

Вольфсбург - Байер - 1:2 (1:0)

Голы

Арнольд 37 (1:0). Мехмеди 79 (1:1). Едвай 84 (1:2).

Состав

Вольфсбург: Бенальо, Родригес, Кнохе (H. Hansen, 8), Луис Густаво, Блащиковски, Зегуйн (Майораль, 87), Герхардт, Арнольд, Калигиури, Дракслер (Брекало, 78), Гомес

Байер: Лено, Едвай, Драгович, Хенрихс, Венделль, Бендер (Баумгартлингер, 77), Арангис (Хавертц, 70), Кампль, Брандт, Эрнандес, Мехмеди (Кисслинг, 87)

Предупреждения:

Брекало, 81 - Мехмеди, 59; Бендер, 65; Венделль, 70

Судья:

Тобиас Штилер (Германия)

Место и дата

29 октября 16:30, Фольксваген Арена, Онлайн-трансляция

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