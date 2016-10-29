Вадим Щегольков: Впервые сделал дубль на таком уровне, это придает мне уверенности

Форвард ХК «Сочи» Вадим Щегольков поделился впечатлениями после матча против «Спартака» в регулярном чемпионате КХЛ. Напомним, что его команда победила со счетом 5:2.

В этом матче Щегольков забросил две шайбы.

«Я впервые сделал дубль на таком высоком уровне, и это очень важно для меня, придает уверенности. Мы отлично провели два периода, в третьем немного расслабились, пропустили два нелепых гола, но собрались, сплотились и довели игру до конца.

Сейчас у нас много травмированных лидеров, но мы встанм на их место, и не скажу, что играем хуже», - приводит слова хоккеиста «Р-Спорт».

Красно-белые занимают на данный момент 11-е место в Западной конференции, сочинцы идут пятыми. 8 ноября «Спартак» сыграет на выезде с «Сибирью», а его сегодняшний соперник в тот же день встретится в гостях с новокузнецким «Металлургом».