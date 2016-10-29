Вадим Щегольков: Впервые сделал дубль на таком уровне, это придает мне уверенности
Форвард ХК «Сочи»
Вадим Щегольков поделился впечатлениями после матча против «Спартака» в
регулярном чемпионате КХЛ. Напомним, что его команда победила со счетом 5:2.
В этом матче
Щегольков забросил две шайбы.
«Я впервые сделал дубль на таком высоком уровне, и это очень важно для меня, придает уверенности. Мы отлично провели два периода, в третьем немного расслабились, пропустили два нелепых гола, но собрались, сплотились и довели игру до конца.
Сейчас
у нас много травмированных лидеров, но мы встанм на их место, и не скажу, что
играем хуже», - приводит слова хоккеиста «Р-Спорт».
Красно-белые занимают на данный момент 11-е место в Западной конференции, сочинцы идут пятыми. 8 ноября «Спартак» сыграет на выезде с «Сибирью», а его сегодняшний соперник в тот же день встретится в гостях с новокузнецким «Металлургом».
Матч
Спартак - ХК Сочи - 2:5 (0:3, 0:1, 2:1)
Голы:
Щегольков (Мамашев, Томилин), 2:06 (0:1). Мамашев (Левицкий, О'Делл), 5:45 (0:2). Щегольков (Толпеко, Мамкин), 8:56 (0:3). Захарчук (Ибрагимов, Александров), 22:00 (0:4). Провольнев (Шмелёв), 41:26 (1:4). Калинин (Глазачев, Гилрой), 47:45 (2:4 - бол.). Падакин (Кузнецов), 59:20 (2:5 - п.в.).
Место и дата
29 октября 13:00, МСА Лужники, Онлайн-трансляция