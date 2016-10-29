Дубль Левандовски помог «Баварии» обыграть «Аугсбург»
«Аугсбург» дома уступил «Баварии» (1:3) в 9-м туре чемпионата России.
У победителей отличчились Роберт Левандовски (19-я и 48-я минуты) и Арьен Роббен (21-я), у хозяев поля - Ку Чжа Чол.
Мюнхенцы с 23 очками продолжают лидировать в бундеслиге, их сегодняшний соперник с 8 баллами идет 12-м.
В следующем туре «Бавария» 5 ноября примет «Хоффенхайм», а «Аугсбург» в тот же день сыграет в гостях с «Ингольштадтом».
Напомним, команда Карло Анчелотти - соперник «Ростова» по групповому этапу Лиги чемпионов.
Матч
Аугсбург - Бавария - 1:3 (0:2)
Голы
Левандовски 19 (0:1). Роббен 21 (0:2). Левандовски 48 (0:3). Ку Чжа Чол 67 (1:3).
Состав
Аугсбург: Хитц, Стафилидис, Янкер, Верхаг, Хинтереггер, Байер, Качар (Моравек, 82), Шмид (Макс, 55), Ку Чжа Чол, Алтынтоп (Тайгль, 65), Чжи Дон Вон
Бавария: Нойер, Алаба, Мартинес (Хуммельс, 29), Боатенг (Бадштубер, 62), Лам, Видаль, Алонсо, Алькантара, Роббен (Киммих, 76), Коста, Левандовски
Предупреждения:
Ку Чжа Чол, 35; Тайгль, 75 - нет
Судья:
Кристиан Дингерт (Германия)
Место и дата
29 октября 16:30, Импульс Арена, Онлайн-трансляция