«Манчестер Сити» разгромил «Вест Бромвич» благодаря дублям Агуэро и Гюндогана
«Вест Бромвич» дома уступил «Манчестер Сити» (0:4) в 10-м туре чемпионата Англии.
У победителей дублем отметились Серхио Агуэро (19-я и 28-я минуты) и Илкай Гюндоган (79-я и 90-я).
С 23 очками команда из Манчестера вновь вышла на первое место, столько же в активе «Арсенала». Догнать их может сегодня «Ливерпуль», который сыграет на выезде с «Кристал Пэлас».
В следующем туре «Манчестер Сити» 5 ноября примет «Мидлсбро», а «Вест Бромвич» днем позже встретится на выезде с «Лестером».
Матч
Вест Бромвич - Манчестер Сити - 0:4 (0:2)
Голы
Агуэро 20 (0:1). Агуэро 28 (0:2). İ. Gündoğan 79 (0:3). İ. Gündoğan 90 (0:4).
Состав
Вест Бромвич: Фостер, Эванс, Ольссон (Леко, 51), Ньом, Доусон, МакАули Г., Брант, Флетчер (Моррисон, 51), Маклин, Шадли (Робсон-Кану, 87), Рондон
Манчестер Сити: Браво, Коларов, Стоунз, Отаменди, İ. Gündoğan, Нолито (де Брюйне, 68), Силва (Гарсия, 83), Фернандиньо, F. Reges, Стерлинг (Навас, 77), Агуэро
Предупреждения:
Доусон, 16; Ольссон, 21; Моррисон, 53; Маклин, 56 - Нолито, 15; Коларов, 62; F. Reges, 76
Судья:
Ли Мэйсон (Англия)
Место и дата
29 октября 17:00, Хоторнс, Онлайн-трансляция