«Манчестер Сити» разгромил «Вест Бромвич» благодаря дублям Агуэро и Гюндогана

«Вест Бромвич» дома уступил «Манчестер Сити» (0:4) в 10-м туре чемпионата Англии.

У победителей дублем отметились Серхио Агуэро (19-я и 28-я минуты) и Илкай Гюндоган (79-я и 90-я).

С 23 очками команда из Манчестера вновь вышла на первое место, столько же в активе «Арсенала». Догнать их может сегодня «Ливерпуль», который сыграет на выезде с «Кристал Пэлас».

В следующем туре «Манчестер Сити» 5 ноября примет «Мидлсбро», а «Вест Бромвич» днем позже встретится на выезде с «Лестером».