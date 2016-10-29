Гол Мусы не позволил «Тоттенхэму» обыграть «Лестер»
«Тоттенхэм» дома сыграл вничью с «Лестером» (1:1) в 10-м туре чемпионата Англии.
Счет в конце первого тайма с пенальти открыл нападающий хозяев поля Винсент Янссен.
В начале второй половины экс-форвард ЦСКА Ахмед Муса восстановил равенство.
«Шпоры» набрали 20 очков и на данный момент занимает четвертое место, «лисы» с 12 баллами идут одиннадцатыми.
В следующем туре лондонский клуб 6 ноября сыграет в гостях с «Арсеналом», а их сегодняшний соперник в тот же день примет «Вест Бромвич».
Напомним, «Тоттенхэм» - соперник ЦСКА по групповому этапу Лиги чемпионов.
Матч
Тоттенхэм - Лестер Сити - 1:1 (1:0)
Голы
Янссен 44 (1:0 - пен.). Муса 48 (1:1).
Состав
Тоттенхэм: Льорис, Роуз, Вертонген, Уокер, Алли (Нкуду, 83), Дайер, Эриксен, Ваньяма (Уинкс, 87), Дембеле, Янссен, Сон Хын Мин
Лестер Сити: Шмейхель, Фукс, Хут, Симпсон, Морган, Дринкуотер, Кинг, Марез (Олбрайтон, 72), Муса (Шлупп, 68), Окадзаки (Ульоа, 78), Варди
Предупреждения:
Роуз, 37; Сон Хын Мин, 41; Ваньяма, 67 - Марез, 54; Муса, 63; Варди, 65; Симпсон, 88
Судья:
Роберт Мэдли (Англия)
Место и дата
29 октября 17:00, Уайт Харт Лейн, Онлайн-трансляция