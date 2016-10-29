«МЮ» дома не сумел обыграть «Бернли», Моуринью и Эррера были удалены

Матч десятого тура чемпионата Англии между «Манчестер Юнайтед» и «Бернли» завершился вничью. Итоговый счет матча – 0:0.

Хозяева поля не использовали несколько возможностей для того, чтобы открыть счет. Так, опасный удар Лингарда отбил Хитон, после ударов Маты и Ибрагимовича мяч попадал в каркас ворот, а в концовке не попал в ворота Уэйн Руни. Отметим, что во время матча главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью и полузащитник команды Андер Эррера были удалены. Во время игры болельщики хозяев скандировали оскорбления в адрес португальца.

«МЮ» набрал 15 очков и занимает восьмое место. У «Бернли» 11 очков и 13-е место.

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10-й тур