«МЮ» дома не сумел обыграть «Бернли», Моуринью и Эррера были удалены
Матч десятого
тура чемпионата Англии между «Манчестер Юнайтед» и «Бернли» завершился вничью.
Итоговый счет матча – 0:0.
Хозяева поля не
использовали несколько возможностей для того, чтобы открыть счет. Так, опасный
удар Лингарда отбил Хитон, после ударов Маты и Ибрагимовича мяч попадал в
каркас ворот, а в концовке не попал в ворота Уэйн Руни. Отметим, что во время матча главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью и
полузащитник команды Андер Эррера были удалены. Во время игры болельщики хозяев
скандировали оскорбления в адрес португальца.
«МЮ» набрал 15 очков и занимает восьмое место. У «Бернли» 11 очков и 13-е место.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
10-й тур
Матч
Манчестер Юнайтед - Бёрнли - 0:0
Состав
Манчестер Юнайтед: де Хеа, Дармиан, Шоу, Блинд, Рохо, Лингард (Руни, 73), Погба, Мата (Феллайни, 73), Эррера, Ибрагимович, Рэшфорд (Депай, 82)
Бёрнли: Хитон, Уорд (Фланаган, 44), Кин, Ми, Лоутон, Марни, Эрфилд, Хендрик, Гудмундссон (Бойд, 85), Воукс, Грэй (Барнс, 60)
Предупреждения:
Эррера, 33; Погба, 84 - Фланаган, 67; Хитон, 90; Марни, 90
Удаления:
Эррера, 68 - нет
Судья:
Марк Клаттенбург (Англия)
Место и дата
29 октября 17:00, Олд Траффорд, Онлайн-трансляция