«Шахтер» обыграл «Черноморец» и продолжает лидировать в УПЛ
Матч 13-го тура
чемпионата Украины между «Шахтером» и «Черноморцем» завершился победой
донецкого клуба. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Шахтера».
Матч проходил во
Львове. В составе победителей отличились Факундо Феррейра и Дентиньо. «Шахтер»
набрал 35 очков и продолжает лидировать в чемпионате Украины. У «Черноморца» 18
очков и шестое место.
13-й тур
Матч
Шахтер - Черноморец - 2:0 (2:0)
Голы
Феррейра 24 (1:0). Дентиньо 30 (2:0).
Предупреждения:
Бернард, 13; Малышев, 79 - Татарков, 14; Смирнов, 44; Люлька, 65; Хочолава, 65; M. Musolitin, 75; Кабаев, 90
Место и дата
29 октября 17:00, Арена-Львов, Онлайн-трансляция
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