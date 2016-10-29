Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Теннис  Кузнецова6:1, 6:7, 4:6Цибулкова
Футбол  Спартак3 : 1ЦСКА
Формула-1  Гран-при Мексики. Квалификация
Футбол  Амкар1 : 0Ростов
Футбол  Боруссия0 : 0Шальке 04
Футбол  Ювентус- : -Наполи
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Шахтер» обыграл «Черноморец» и продолжает лидировать в УПЛ

Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Матч 13-го тура чемпионата Украины между «Шахтером» и «Черноморцем» завершился победой донецкого клуба. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Шахтера».

Матч проходил во Львове. В составе победителей отличились Факундо Феррейра и Дентиньо. «Шахтер» набрал 35 очков и продолжает лидировать в чемпионате Украины. У «Черноморца» 18 очков и шестое место.

Чемпионат Украины. Премьер-лига

13-й тур

Матч

Шахтер - Черноморец - 2:0 (2:0)

Голы

Феррейра 24 (1:0). Дентиньо 30 (2:0).

Предупреждения:

Бернард, 13; Малышев, 79 - Татарков, 14; Смирнов, 44; Люлька, 65; Хочолава, 65; M. Musolitin, 75; Кабаев, 90

Место и дата

29 октября 17:00, Арена-Львов, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
УПЛ. 13-й тур. «Шахтер» - «Черноморец», «Динамо» - «Карпаты» и другие матчи. ОнлайнРезультаты матчей 13-го тура чемпионата Украины.«Днепр» должен Хуанде Рамосу 1,6 млн евроСтало известно, сколько «Днепр» должен заплатить Хуанде Рамосу. Ранее испанский специалист занимал должность главного тренера команды.Торнике Окриашвили: Российский чемпионат сильнее бельгийского и украинскогоПолузащитник «Краснодара» Торнике Окриашвили сравнил по силе чемпионаты России, Украины и Бельгии. Он отметил, что РФПЛ – наиболее сильная среди указанных лиг.Ярмоленко пропустит матч Лиги чемпионов с «Бенфикой» из-за травмыПолузащитник киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко пропустит матч с «Бенфикой» в Лиге чемпионов. Футболист получил травму.Мирча Луческу: Когда «Зенит» выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА, проскочила мысль, что однажды могу тренировать эту командуГлавный тренер «Зенита» Мирча Луческу рассказал, почему весной 2016 года принял предложение петербургского клуба.«Волынь» проведет два домашних матча без зрителей за неонацисткие выкрики фанатовКДК Федерации футбола Украины принял решение закрыть домашнюю арену «Волыни» на два ближайших матча за неонацисткие скандирования болельщиков в ходе встречи 12-го тура УПЛ с «Днепром» (3:0).«Шахтер» обыграл «Александрию» и вышел в четвертьфинал Кубка УкраиныМатч 1/8 финала Кубка Украины между донецким «Шахтером» и «Александрией» завершился «Шахтера». Итоговый счет матча – 2:1.Владислав Ващук: Суркис сказал: «Кому ты нужен, инвалид?», а «Спартак» готов был ждать полгода, пока я выздоровеюБывший защитник киевского «Динамо» и московского «Спартака» Владислав Ващук рассказал об обстоятельствах своего перехода в российский клуб.«Днепр» оштрафован на 6 очков в чемпионате УкраиныДисциплинарный комитет Федерации футбола Украины принял решение оштрафовать на шесть очков в национальном первенстве клуб «Днепр».Защитник киевского «Динамо» Данило Силва перенесет операциюБразильский защитник «Динамо» (Киев) Данило Силва получил травму в матче 12-го тура чемпионата Украины против «Александрии» (1:1). Травма оказалась серьезной.Артем Милевский: Я готов вернуться в киевское «Динамо»Форвард «Тосно» Артем Милевский поделился мнением о возможном возвращении в киевское «Динамо», а также рассказал о том, следит ли он за прессой.Ярмоленко поругался с фанатами киевского «Динамо» после матча с «Александрией»После матча 12-го тура чемпионат Украины «Александрия» - «Динамо» Киев (1:1) капитан гостей Андрей Ярмоленко вместе с командой отправился поговорить с фанатами. В итоге игрок остался недоволен жесткой критикой фанов.УПЛ. 12-й тур. «Александрия» и «Динамо» сыграли вничью, «Звезда» уступила «Шахтеру» и другие матчиРезультаты матчей 12-го тура чемпионата Украины.«Шахтер» обыграл «Звезду»Матч 12-го тура чемпионата Украины между «Звездой» и «Шахтером» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу «Шахтера».Сергей Ребров: Или оставляем всех игроков и берем нового тренера, или расстаемся с футболистами, которые потеряли мотивациюГлавный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров поделился впечатлениями после матча против «Александрии» в 12-м туре чемпионата Украины. Напомним, что игра завершилась вничью (1:1).Киевское «Динамо» в день рождения Ярмоленко не сумело обыграть «Александрию»Матч 12-го тура чемпионата Украины между «Александрией» и киевским «Динамо» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.Ринат Ахметов: Мечтаю, чтобы на «Донбасс Арене» играл гимн Лиги чемпионовПрезидент донецкого «Шахтера» Ринат Ахметов рассказал о проблемах команды. Он отметил, что мечтает о возвращении клуба в Донецк на стадион «Донбасс Арена».Фред: Радует, что весь мир объединился в борьбе против такой дряни, как расизмПолузащитник донецкого «Шахтера» и сборной Бразилии Фред поделился своим мнением по поводу проблемы расизма в футболе.«Шахтер» отправил пять безответных мячей в ворота «Гента»«Шахтер» отправил пять безответных мячей в ворота «Гента»«Шахтер» во Львове взял верх над «Гентом» (5:0) в 3-м туре группового этапа Лиги Европы.С «Днепра» могут снять девять очков из-за долгов перед Хуанде Рамосом и его штабом«Днепру» угрожает снятие девяти очков в турнирной таблице чемпионата Украины. Причина - долги перед экс-тренером команды Хуанде Рамосом и его штабом.

Черноморец
Черноморецкалендарьстатистика
Шахтер
Шахтеркалендарьстатистика
Чемпионат Украины
Чемпионат Украинытаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение