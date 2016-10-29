Денис Глушаков: Сами создаем опасные моменты у своих ворот
Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков, автор пока единственного гола в матче, подвел краткий итог первого тайма столичного дерби с ЦСКА.
- Мяч хорошо контролируем и проводим атаки. Сами создаем опасные моменты у своих ворот.
- Как принял решение пробить с дальней дистанции?
- Мяч контролировали, получил пас. Был простор и момент для удара по воротам, - рассказал Глушаков в эфире «Матч ТВ».
«Советский спорт» ведет текстовую трансляцию матча.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически