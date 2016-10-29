Хет-трик Роналду помог «Реалу» одержать волевую победу над «Алавесом»
Матч десятого
тура чемпионата Испании между «Алавесом» и мадридским «Реалом» завершился
победой гостей. Итоговый счет матча – 4:1 в пользу «Реала».
Дейверсон на
седьмой минуте вывел «Алавес» вперед. В ответ Криштиану Роналду провел три
мяча. Один раз он забил с пенальти, после чего не сумел реализовать еще один
11-метровый. Также гол в активе Альваро Мораты.
«Реал» набрал 24
очка и на данный момент лидирует в чемпионате Испании. У «Алавеса» десять очков
и 13-е место.
Чемпионат
Испании. Примера
10-й тур
Матч
Голы
Дейверсон 7 (1:0). Роналду 17 (1:1 - пен.). Роналду 33 (1:2). Мората 84 (1:3). Роналду 88 (1:4).
Состав
Алавес: Пачеко, Эрнандес, Гарсия Р., Феддал, Алексис, Камараса, Гарсия М. (Крстичич, 62), Торрес (Сантос, 83), Эдгар (Катаи, 67), Дейверсон, Фемения
Реал: Навас, Данило, Пепе (Начо, 24), Варан, Марсело, Иско, Кроос, Бэйл (Васкес, 87), Ковачич, Бензема (Мората, 68), Роналду
Предупреждения:
Дейверсон, 17; Торрес, 39; Эрнандес, 52; Фемения, 80; Крстичич, 86 - Бэйл, 60
Судья:
Хосе Мария Санчес (Испания)
Место и дата
29 октября 17:15, Мендисорроса, Онлайн-трансляция