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Хет-трик Роналду помог «Реалу» одержать волевую победу над «Алавесом»

Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Матч десятого тура чемпионата Испании между «Алавесом» и мадридским «Реалом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 4:1 в пользу «Реала».

Дейверсон на седьмой минуте вывел «Алавес» вперед. В ответ Криштиану Роналду провел три мяча. Один раз он забил с пенальти, после чего не сумел реализовать еще один 11-метровый. Также гол в активе Альваро Мораты.

«Реал» набрал 24 очка и на данный момент лидирует в чемпионате Испании. У «Алавеса» десять очков и 13-е место.

Чемпионат Испании. Примера

10-й тур

Матч

Алавес - Реал - 1:4 (1:2)

Голы

Дейверсон 7 (1:0). Роналду 17 (1:1 - пен.). Роналду 33 (1:2). Мората 84 (1:3). Роналду 88 (1:4).

Состав

Алавес: Пачеко, Эрнандес, Гарсия Р., Феддал, Алексис, Камараса, Гарсия М. (Крстичич, 62), Торрес (Сантос, 83), Эдгар (Катаи, 67), Дейверсон, Фемения

Реал: Навас, Данило, Пепе (Начо, 24), Варан, Марсело, Иско, Кроос, Бэйл (Васкес, 87), Ковачич, Бензема (Мората, 68), Роналду

Предупреждения:

Дейверсон, 17; Торрес, 39; Эрнандес, 52; Фемения, 80; Крстичич, 86 - Бэйл, 60

Судья:

Хосе Мария Санчес (Испания)

Место и дата

29 октября 17:15, Мендисорроса, Онлайн-трансляция


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