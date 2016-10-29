Хет-трик Роналду помог «Реалу» одержать волевую победу над «Алавесом»

Матч десятого тура чемпионата Испании между «Алавесом» и мадридским «Реалом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 4:1 в пользу «Реала».

Дейверсон на седьмой минуте вывел «Алавес» вперед. В ответ Криштиану Роналду провел три мяча. Один раз он забил с пенальти, после чего не сумел реализовать еще один 11-метровый. Также гол в активе Альваро Мораты.

«Реал» набрал 24 очка и на данный момент лидирует в чемпионате Испании. У «Алавеса» десять очков и 13-е место.

Чемпионат Испании. Примера

10-й тур