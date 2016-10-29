Василий Березуцкий: Первые 30 минут «Спартак» владел преимуществом и контролировал мяч
Защитник ЦСКА Василий Березуцкий подвел краткий итог первого тайма столичного дерби со «Спартаком».
- Моменты у ворот «Спартака»,
как мы видим, возникают…
- Был только один момент. Я думаю, сейчас нам надо прибавлять и играть, как мы играли последние 15 минут. Первые 30 минут «Спартак» владел преимуществом и мячом. Моментов может и не было, но мяч красно-белые контролировали.
- Где недоработали в моменте с голом?
- В опорной зоне надо было, наверное, ближе встречать. Удар опасный. Поле мокрое. Мяч скользнул и попал в ворота, - сказал Березуцкий в эфире «Матч ТВ».
«Советский спорт» ведет текстовую
трансляцию матча.
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