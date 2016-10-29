Василий Березуцкий: Первые 30 минут «Спартак» владел преимуществом и контролировал мяч

Защитник ЦСКА Василий Березуцкий подвел краткий итог первого тайма столичного дерби со «Спартаком».

- Моменты у ворот «Спартака», как мы видим, возникают…

- Был только один момент. Я думаю, сейчас нам надо прибавлять и играть, как мы играли последние 15 минут. Первые 30 минут «Спартак» владел преимуществом и мячом. Моментов может и не было, но мяч красно-белые контролировали.

- Где недоработали в моменте с голом?

- В опорной зоне надо было, наверное, ближе встречать. Удар опасный. Поле мокрое. Мяч скользнул и попал в ворота, - сказал Березуцкий в эфире «Матч ТВ».



«Советский спорт» ведет текстовую трансляцию матча.

