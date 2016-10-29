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Сын Месси провел первую тренировку в «Барселоне»

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Четырехлетний Тьяго Месси, сын нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, провел первую тренировку в каталонском клубе, сообщил в своем твиттере испанский журналист Альберто Рохе.

Занятие прошло в рамках проекта «Школа Барселоны», предназначенного для детей от трех до пяти лет.

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