Сын Месси провел первую тренировку в «Барселоне»
Четырехлетний Тьяго Месси, сын нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, провел первую тренировку в каталонском клубе, сообщил в своем твиттере испанский журналист Альберто Рохе.
Занятие прошло в рамках проекта «Школа Барселоны», предназначенного для детей от трех до пяти лет.
Thiago, el hijo de Messi, ya ha iniciado los entrenamientos en la FCB Escola pic.twitter.com/EyeZF8bigI— Albert Rogé (@albert_roge) 28 октября 2016 г.
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