«Ак Барс» дома разгромил «Автомобилист»
Матч регулярного
чемпионата КХЛ между «Ак Барсом» и «Автомобилистом» завершился победой хозяев.
Итоговый счет матча – 5:0 в пользу «Ак Барса».
В составе
победителей отличились Андрей Чибисов, Андрей Попов, Артем Лукоянов, Джастин
Азеведо и Михал Йордан. «Ак Барс» набрал 58 очков и лидирует в Восточной
конференции. У «Автомобилиста» 31 очко и 12-е место.
КХЛ. Регулярный чемпионат
Матч
Ак Барс - Автомобилист - 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)
Голы:
Чибисов (Жуков, Захарчук), 9:24 (1:0). Попов (Охтамаа, Глинкин), 32:49 (2:0). Лукоянов (Азеведо, Ткачёв), 39:45 (3:0 - бол.). Азеведо (Свитов, Мусин), 51:47 (4:0). Йордан (Глинкин), 59:45 (5:0).
Место и дата
29 октября 17:00, Татнефть-Арена, Онлайн-трансляция
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