«Нефтехимик» дома обыграл «Югру»
Матч регулярного
чемпионата КХЛ между «Нефтехимиком» и «Югрой» завершился победой хозяев.
Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Нефтехимика».
В составе
победителей отличились Дэн Секстон и Сергей Коньков. «Югра» ответила голом
Евгения Лапенкова.
«Нефтехимик»
набрал 31 очко и занимает 11-е место в Восточной конференции. У «Югры» 30 оков
и 13-е место.
КХЛ. Регулярный
чемпионат
Нефтехимик - Югра - 2:1 (1:1, 0:0, 1:0) Лапенков (Медведев, Горбунов), 2:52 (0:1). Секстон (Брюле, Гюнге), 14:34 (1:1 - бол.). Коньков (Макаров Д., Лямин), 59:19 (2:1). 29 октября 17:00, СКК Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
Матч
Голы:
Место и дата
Нефтехимик - Югра - 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)
Лапенков (Медведев, Горбунов), 2:52 (0:1). Секстон (Брюле, Гюнге), 14:34 (1:1 - бол.). Коньков (Макаров Д., Лямин), 59:19 (2:1).
29 октября 17:00, СКК Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
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