«Нефтехимик» дома обыграл «Югру»

читайте также

КХЛ. «Локомотив» обыграл «Йокерит», «Ак Барс» разгромил «Автомобилист» и другие матчи Результаты матчей регулярного чемпионата КХЛ.

«Слован» на выезде обыграл «Северсталь» Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Северсталью» и «Слованом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Слована».

Бедный «Йокерит»! Как в КХЛ издеваются над финским клубом Команда из Хельсинки сыграла за сутки два матча. Причем, в разных городах – Москве и Ярославле! Финны уступили с общим счетом 1:7.

«Локомотив» обыграл «Йокерит» «Локомотив» дома взял верх над «Йокеритом» (4:1) в регулярном чемпионате КХЛ.

«Ак Барс» дома разгромил «Автомобилист» Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Ак Барсом» и «Автомобилистом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 5:0 в пользу «Ак Барса».

Вадим Щегольков: Впервые сделал дубль на таком уровне, это придает мне уверенности Форвард ХК «Сочи» Вадим Щегольков поделился впечатлениями после матча против «Спартака» в регулярном чемпионате КХЛ. Напомним, что его команда победила со счетом 5:2.

Дубль Доуса принес «Барысу» победу на «Ладой» В матче регулярного чемпионата КХЛ хоккеисты тольяттинской «Лады» уступили в овертайме «Барысу» со счетом 2:3.

Мэттью Гилрой: Нам нужно научиться играть все шестьдесят минут Защитник «Спартака» Мэттью Гилрой поделился эмоциями от матча регулярного чемпионата с ХК «Сочи».

Лукаш Радил: Одного периода недостаточно, чтобы выиграть матч Нападающий «Спартака» Лукаш Радил поделился эмоциями от матча регулярного чемпионата с ХК «Сочи».

Алексей Ярушкин: Не наш день И.о главного тренера «Спартака» Алексей Ярушкин поделился эмоциями от матча регулярного чемпионата с ХК «Сочи».

Вячеслав Буцаев: Сегодня главным было победить и заработать три очка Главный тренер «Сочи» Вячеслав Буцаев прокомментировал уверенную победу своей команды в матче регулярн6ого чемпионата со «Спартаком».

Сергей Светлов: Назаров построит игру в «Нефтехимике» Олимпийский чемпион Сергей Светлов считает, что у нового главного тренера «Нефтехимика» Андрея Назарова хорошие перспективы в клубе из Нижнекамска.

«Спартак» разгромлен в «Лужниках». Красно-белые ждут Соловьева и Шепелева? «Гладиаторы» проваливают последний матч перед перерывом (2:5) и заставляют вновь серьезно задуматься о переменах в их тренерском штабе.

Дубль Щеголькова помог ХК «Сочи» обыграть «Спартак» Спартак» дома уступил ХК «Сочи» (2:5) в регулярном чемпионате КХЛ.

Александр Андриевский: Во втором периоде нам повезло: соперник не попадал в пустые ворота, и Налимов оставлял нас в игре Главный тренер «Адмирала» Александр Андриевский оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунь Ред Стар» (3:1).

Владимир Юрзинов: Приятно, что на матчах «Адмирала» по-хорошему патриотичная атмосфера Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Владимир Юрзинов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Адмиралом» (1:3).

«Адмирал» выиграл у «Куньлунь Ред Стар» «Адмирал» одержал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунь Ред Стар» (3:1) на «Фетисов Арене» во Владивостоке.

Назаров подписал контракт с «Нефтехимиком» до конца сезона-2016/17 Официальный сайт нижнекамского «Нефтехимика» подтвердил назначение на пост главного тренера команды Андрея Назарова.

«Вон Яшка костюм Бэтмена наденет!» Или почему игроки КХЛ не празднуют Хэллоуин Андрей Миронов – об уверенной победе перед паузой, предстоящих матчах в сборной и американских праздниках.