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«Слован» на выезде обыграл «Северсталь»

Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Северсталью» и «Слованом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Слована».

В составе победителей отличились Марек Дялога, Джефф Таффе и Кайл Чипчура. У «Северстали» гол в активе Сергея Монахова. «Северсталь» занимает десятое место на Западе, имея в активе 34 очка. У «Слована» 32 очка и 13-е место.

КХЛ. Регулярный чемпионат

Матч

Северсталь - Слован - 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

Голы:

Дялога (Еглич), 18:01 (0:1 - бол.). Таффе (Чичу), 36:25 (0:2 - мен.). Монахов (Магогин, Евсеенков), 55:59 (1:2). Чипчура (Пластино, Браст), 58:26 (1:3).

Место и дата

29 октября 17:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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