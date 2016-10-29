«Слован» на выезде обыграл «Северсталь»
Матч регулярного
чемпионата КХЛ между «Северсталью» и «Слованом» завершился победой гостей.
Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Слована».
В составе
победителей отличились Марек Дялога, Джефф Таффе и Кайл Чипчура. У «Северстали»
гол в активе Сергея Монахова. «Северсталь» занимает десятое место на Западе,
имея в активе 34 очка. У «Слована» 32 очка и 13-е место.
КХЛ. Регулярный чемпионат
Матч
Северсталь - Слован - 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)
Голы:
Дялога (Еглич), 18:01 (0:1 - бол.). Таффе (Чичу), 36:25 (0:2 - мен.). Монахов (Магогин, Евсеенков), 55:59 (1:2). Чипчура (Пластино, Браст), 58:26 (1:3).
Место и дата
29 октября 17:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
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