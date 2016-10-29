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«Лион» на выезде обыграл «Тулузу» благодаря дублю Ляказетта

Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Матч 11-го тура чемпионата Франции между «Тулузой» и «Лионом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Лиона».

В составе победителей дубль сделал Александр Ляказетт. У «Тулузы» гол в активе Кристофа Жюльена. Отметим, что у «Лиона» на 56-й минуте был удален Рафаэль.

«Лион» набрал 16 очков и занимает восьмое место в чемпионате Франции. У «Тулузы» 18 очков и четвертое место.

Чемпионат Франции. Лига 1

11-й тур

Матч

Тулуза - Лион - 1:2 (1:1)

Голы

Ляказетт 15 (0:1 - пен.). Жюльен 26 (1:1). Ляказетт 52 (1:2).

Состав

Тулуза: Лафон, Жюльен, Диоп, Яго (Эдуард, 75), Силла (Сомалия, 61), Мубандже, Дурмаз, Трехо, Блен, Бодиже (Тойвонен, 60), Брайтвайт

Лион: Лопеш, Морель, Маммана (Янга-Мбива, 74), Дьякаби, Рафаэл, Гоналонс, Толиссо, Ляказетт, Фекир (Тусар, 61), Корне (Рыбус, 69), Геззаль

Предупреждения:

Силла, 32; Дурмаз, 35 - Рафаэл, 43; Маммана, 54; Ляказетт, 90

Удаления:

нет - Рафаэл, 56

Судья:

Бенуа Милльо (Франция)

Место и дата

29 октября 18:00, Муниципал, Онлайн-трансляция

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