«Лион» на выезде обыграл «Тулузу» благодаря дублю Ляказетта
Матч 11-го тура чемпионата
Франции между «Тулузой» и «Лионом» завершился победой гостей. Итоговый счет
матча – 2:1 в пользу «Лиона».
В составе победителей дубль сделал Александр Ляказетт. У «Тулузы»
гол в активе Кристофа Жюльена. Отметим, что у «Лиона» на 56-й минуте был удален
Рафаэль.
«Лион» набрал 16 очков и занимает восьмое место в чемпионате
Франции. У «Тулузы» 18 очков и четвертое место.
Чемпионат Франции. Лига 1
11-й тур
Матч
Голы
Ляказетт 15 (0:1 - пен.). Жюльен 26 (1:1). Ляказетт 52 (1:2).
Состав
Тулуза: Лафон, Жюльен, Диоп, Яго (Эдуард, 75), Силла (Сомалия, 61), Мубандже, Дурмаз, Трехо, Блен, Бодиже (Тойвонен, 60), Брайтвайт
Лион: Лопеш, Морель, Маммана (Янга-Мбива, 74), Дьякаби, Рафаэл, Гоналонс, Толиссо, Ляказетт, Фекир (Тусар, 61), Корне (Рыбус, 69), Геззаль
Предупреждения:
Силла, 32; Дурмаз, 35 - Рафаэл, 43; Маммана, 54; Ляказетт, 90
Удаления:
нет - Рафаэл, 56
Судья:
Бенуа Милльо (Франция)
Место и дата
29 октября 18:00, Муниципал, Онлайн-трансляция