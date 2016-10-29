«Лион» на выезде обыграл «Тулузу» благодаря дублю Ляказетта

Матч 11-го тура чемпионата Франции между «Тулузой» и «Лионом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Лиона».

В составе победителей дубль сделал Александр Ляказетт. У «Тулузы» гол в активе Кристофа Жюльена. Отметим, что у «Лиона» на 56-й минуте был удален Рафаэль.

«Лион» набрал 16 очков и занимает восьмое место в чемпионате Франции. У «Тулузы» 18 очков и четвертое место.

Чемпионат Франции. Лига 1

11-й тур