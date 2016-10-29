Дубль Зе Луиша принес «Спартаку» победу над ЦСКА

В субботу в матче 12-го тура чемпионата России «Спартак» переиграл ЦСКА. Матч прошел в Москве на «Арене Открытие» и завершился со счетом 3:1 в пользу красно-белых.

Счет в матче на 19-й минуте открыл полузащитник хозяев Денис Глушаков. На 76-й минуте встречи нападающий Зе Луиш удвоил преимущество «Спартака». За восемь минут до конца основного времени матча шведский форвард ЦСКА Карлос Страндберг ударом головой сократил разницу в счете. Однако на 89-й минуте Зе Луиш оформил дубль и установил окончательный счет в матче.

На 68-й минуте главный арбитр встречи Алексей Николаев прервал матч из-за задымления, вызванного сожжением болельщиками пиротехники. Спустя три минуты, едва туман рассеялся, игра была возобновлена.

Отметим, матч стал юбилейным для голкипера гостей Игоря Акинфеева. Это игра стала 500-й в составе армейской команды.

Добавим, что на матче присутствовало 44 884 зрителя, что является новым рекордом посещаемости для «Открытие Арены». Предыдущий рекорд был зафиксирован на матче 6-го тура между «Спартаком» и «Локомотивом» 11 сентября 2016 года (1:0), который посетили 43 710 зрителей.

После этой игры «Спартак», набрав 28 очков, лидирует в чемпионате России. ЦСКА, имея в активе 21 очко, занимает третью строчку в турнирной таблице РФПЛ.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.

В следующем туре 5 ноября «Спартак» встретится в Томске с местной «Томью». Матч пройдет на поле стадиона Труд в 11:00 по московскому времени. ЦСКА 6 ноября на домашней арене примут пермский «Амкар». Матч начнется в 19:00 по московскому времени.

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12-й тур