«Парма» уступила «Енисею», «Локомотив-Кубань» обыграл «Нижний Новгород»
Состоялись два матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Победы в них одержали «Енисей» и «Локомотив-Кубань».
«Енисей» на выезде обыграл «Парму» со счетом 81:70. «Локомотив-Кубань»
в гостях обыграла «Нижний Новгород» - 93:66.
Лидирует в турнирной таблице ЦСКА, а «Парма» находится на
последнем месте. «Нижний Новгород» идет предпоследним – они, как и «Парма»,
пока проигрывают все матчи. «Локомотив-Кубань» на десятом месте, «Енисей» - на
пятом.
Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
Матч
Голы
Гультяев 60 (1:0). Беляев 62 (1:1 - пен.). Малоян 91 (2:1). Вотинов 98 (2:2). Вотинов 105 (2:3).
Состав
Енисей: Опарин, Гультяев, Чернов, Чичерин, Коротаев (Алиев, 66), Ланин, Рожков, Иванов (Семакин, 90), Ломакин (Фатуллаев, 66), Малоян, Камеш
Сибирь: Трунин, Качан, Мищенко, Магаль, Кушнирук, Андреев, Макаренко, Овсепян, Безлихотнов (Беляев, 46 Вотинов, 75), Коржунов (Кувшинов, 85), Азаров
Предупреждения:
Гультяев, 42 - Макаренко, 8; Азаров, 70
Судья:
Игорь Федотов (Россия)
Место и дата
26 октября 15:00, Центральный, Текстовая трансляция
Матч
Нижний Новгород - Локомотив-Кубань - 66:93
Место и дата
29 октября 16:00, Нагорный, Онлайн-трансляция