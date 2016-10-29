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«Парма» уступила «Енисею», «Локомотив-Кубань» обыграл «Нижний Новгород»

Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Состоялись два матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Победы в них одержали «Енисей» и «Локомотив-Кубань».

«Енисей» на выезде обыграл «Парму» со счетом 81:70. «Локомотив-Кубань» в гостях обыграла «Нижний Новгород» - 93:66.

Лидирует в турнирной таблице ЦСКА, а «Парма» находится на последнем месте. «Нижний Новгород» идет предпоследним – они, как и «Парма», пока проигрывают все матчи. «Локомотив-Кубань» на десятом месте, «Енисей» - на пятом.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат

Матч

Енисей - Сибирь - 2:3 (0:0)

Голы

Гультяев 60 (1:0). Беляев 62 (1:1 - пен.). Малоян 91 (2:1). Вотинов 98 (2:2). Вотинов 105 (2:3).

Состав

Енисей: Опарин, Гультяев, Чернов, Чичерин, Коротаев (Алиев, 66), Ланин, Рожков, Иванов (Семакин, 90), Ломакин (Фатуллаев, 66), Малоян, Камеш

Сибирь: Трунин, Качан, Мищенко, Магаль, Кушнирук, Андреев, Макаренко, Овсепян, Безлихотнов (Беляев, 46 Вотинов, 75), Коржунов (Кувшинов, 85), Азаров

Предупреждения:

Гультяев, 42 - Макаренко, 8; Азаров, 70

Судья:

Игорь Федотов (Россия)

Место и дата

26 октября 15:00, Центральный, Текстовая трансляция

Матч

Нижний Новгород - Локомотив-Кубань - 66:93

Место и дата

29 октября 16:00, Нагорный, Онлайн-трансляция

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