Фанаты ЦСКА забросали файерами сектор болельщиков «Спартака» (видео)

Зоран Тошич: Не знаю, что еще Слуцкому надо выиграть, чтобы от него отстали

Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич после поражения от «Спартака» в матче 12-го тура РФПЛ (1:3) рассказал о слухах вокруг Леонида Слуцкого.