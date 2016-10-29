Фанаты ЦСКА забросали файерами сектор болельщиков «Спартака» (видео)
Болельщики ЦСКА в середине второго тайма начали бросать файеры в
сектор болельщиков «Спартака».
Один из файеров загорелся
прямо на спартаковской трибуне. Арбитру из-за масштабного задымления пришлось
остановить матч.
Напомним, что «Спартак» победил ЦСКА в матче 12-го тура чемпионата России со счетом 3:1.
Матч
Голы
Глушаков 19 (1:0). Зе Луиш 76 (2:0). Страндберг 82 (2:1). Зе Луиш 89 (3:1).
Состав
Спартак: Ребров, Комбаров, Кутепов, Ещенко, Таски, Ананидзе (Ромуло, 87), Промес (Мельгарехо, 90), Фернандо, Зобнин, Глушаков, Зе Луиш
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Фернандес, Игнашевич, Березуцкий В., Вернблум, Головин, Тошич, Миланов (Натхо, 56), Ионов, Траоре (Страндберг, 72)
Судья:
Алексей Николаев (Россия)
Место и дата
29 октября 18:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция
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