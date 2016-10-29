Валерий Карпин: Три гола пропустить в дерби – думаю, многовато
Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин поделился впечатлениями от столичного дерби между красно-белыми и ЦСКА (3:1) в рамках 12-го тура РФПЛ.
- Тот прогноз, который мы давали до начала матча, подтвердился, «Спартак» играл более агрессивно, больше владел мячом. ЦСКА больше играл от обороны, и за исключением гола и момента в конце первого тайма, ЦСКА вообще больше ничего не создал.
Три гола пропустить в дерби – думаю, многовато. Проблемы у ЦСКА как были, так и остались, но они в основном связаны с атакой. Для команды, которая играла от обороны, пропускать три мяча – это много, – сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».
После этой игры «Спартак», набрав 28 очков, лидирует в чемпионате России. ЦСКА, имея в активе 21 очко, занимает третью строчку в турнирной таблице РФПЛ.
В следующем туре 5 ноября «Спартак» встретится в Томске с местной «Томью». Матч пройдет на поле стадиона Труд в 11:00 по московскому времени. ЦСКА 6 ноября на домашней арене примут пермский «Амкар». Матч начнется в 19:00 по московскому времени.
Матч
Голы
Глушаков 19 (1:0). Зе Луиш 76 (2:0). Страндберг 82 (2:1). Зе Луиш 89 (3:1).
Состав
Спартак: Ребров, Комбаров, Кутепов, Ещенко, Таски, Ананидзе (Ромуло, 87), Промес (Мельгарехо, 90), Фернандо, Зобнин, Глушаков, Зе Луиш
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Фернандес, Игнашевич, Березуцкий В., Вернблум, Головин, Тошич, Миланов (Натхо, 56), Ионов, Траоре (Страндберг, 72)
Судья:
Алексей Николаев (Россия)
Место и дата
29 октября 18:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция