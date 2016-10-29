Валерий Карпин: Три гола пропустить в дерби – думаю, многовато

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин поделился впечатлениями от столичного дерби между красно-белыми и ЦСКА (3:1) в рамках 12-го тура РФПЛ.

- Тот прогноз, который мы давали до начала матча, подтвердился, «Спартак» играл более агрессивно, больше владел мячом. ЦСКА больше играл от обороны, и за исключением гола и момента в конце первого тайма, ЦСКА вообще больше ничего не создал.

Три гола пропустить в дерби – думаю, многовато. Проблемы у ЦСКА как были, так и остались, но они в основном связаны с атакой. Для команды, которая играла от обороны, пропускать три мяча – это много, – сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

После этой игры «Спартак», набрав 28 очков, лидирует в чемпионате России. ЦСКА, имея в активе 21 очко, занимает третью строчку в турнирной таблице РФПЛ.

В следующем туре 5 ноября «Спартак» встретится в Томске с местной «Томью». Матч пройдет на поле стадиона Труд в 11:00 по московскому времени. ЦСКА 6 ноября на домашней арене примут пермский «Амкар». Матч начнется в 19:00 по московскому времени.